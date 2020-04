Apple étend ses services, notamment Apple Music, à de nombreux autres pays

Les services Apple de base allant d’iCloud et de l’App Store aux podcasts et Apple Arcade sont désormais disponibles dans 20 autres pays, tandis qu’Apple Music a été lancé dans 52 autres.



Il est difficile d’imaginer des iPhones sans l’App Store ou Apple Music.

L’utilisation d’un iPhone 11 Pro, par exemple, sans Apple Music semble étrange. Et utiliser n’importe quel iPhone sans l’App Store semble impossible. Pourtant, jusqu’à présent, c’était la situation d’un grand nombre de pays, dont l’Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l’Europe. Apple a maintenant apporté ses principaux services à 20 autres pays, et a également apporté Apple Music à un total de 52 autres régions.

“Nous sommes ravis d’offrir de nombreux services les plus appréciés d’Apple aux utilisateurs dans plus de pays que jamais”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et International Content dans un communiqué de presse.

“Nous espérons que nos clients pourront découvrir leurs nouvelles applications, jeux, musique et podcasts préférés alors que nous continuons à célébrer les meilleurs créateurs, artistes et développeurs du monde”, a-t-il poursuivi.

Apple a maintenant lancé l’App Store, Apple Arcade, Apple Podcasts, Apple Music et iCloud dans les pays africains dont le Cameroun, le Maroc et la Zambie. Ces services sont désormais disponibles pour la première fois aux Maldives et au Myanmar, en Bosnie-Herzégovine, en Irak et plus encore.

L’Afghanistan et Nauru, en Océanie, ont acquis la plupart de ces services mais manquent toujours d’Apple Music. Alors qu’Apple Music à lui seul s’est encore étendu dans des pays allant de l’Algérie et des Bahamas, au Qatar et au Yémen. Les abonnés de chacune de ces nouvelles régions Apple Music doivent bénéficier d’un essai gratuit de six mois du service.

Apple note que cela signifie qu’Apple Music est désormais disponible dans 167 pays ou régions, tandis qu’iCloud et l’App Store sont désormais dans 175. Apple tient une liste des services disponibles dans quels pays du monde.