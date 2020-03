Apple étudie le plastique renforcé comme matériau de boîtier pour la future Apple Watch

Alors que les principaux composants de l’appareil resteraient les mêmes, les futures montres Apple pourraient être équipées d’un boîtier en partie en fibres de plastique et de céramique.

Il s’agit d’une Apple Watch Series 5 en céramique. Les futures pourraient utiliser un tissage en fibre céramique moins cher pour le corps principal

Apple cherche à élargir sa base d’utilisateurs d’Apple Watch en travaillant vers une version qui devrait être moins chère à produire que les modèles précédents qui utilisaient généralement de l’acier inoxydable. Jusqu’à présent, l’Apple Watch a été présentée avec le même design interne, mais un boîtier en aluminium, en titane. Le nouveau logement proposé serait principalement fait de fibres céramiques.

Les fibres céramiques sont différentes des boîtiers en céramique qu’Apple a parfois utilisés sur l’Apple Watch. Il s’agit généralement d’un matériau utilisé pour l’isolation ou le renforcement d’autres matériaux. Une nouvelle demande de brevet propose d’utiliser un tissage en fibres céramiques pour produire un boîtier suffisamment solide pour protéger la montre, mais moins cher à fabriquer.

«Ceramic Weave for Low-Cost, Structural, Antenna-Permeable Watch Case», brevet américain n ° 20200096948, explique pourquoi le choix du matériau pour un boîtier est important.

“Certains matériaux peuvent fournir le niveau de performance souhaité en ce qui concerne certaines propriétés, mais pas d’autres”, dit-il. “Par exemple, un boîtier métallique peut être solide et résistant, mais peut fournir différents niveaux de blindage électromagnétique. Un boîtier en plastique peut être électromagnétiquement transparent, mais peut avoir des niveaux de résistance, de ténacité et de résistance à l’abrasion inférieurs. Les matériaux céramiques peuvent être plus solides que plastique, mais peut être plus coûteux à former et à usiner. “

Détail du brevet montrant le boîtier de l’Apple Watch distinct de la face avant

Ce métier de pouvoir faire passer avec succès des signaux radio ou électromagnétiques à travers lui est également préoccupant pour la solidité du logement et le coût de sa construction. La solution pour obtenir des résultats optimaux pour un coût optimal, suggère Apple, est d’utiliser un matériau composite.

“Dans certains cas, le matériau céramique peut comprendre des fibres céramiques qui peuvent être disposées selon un motif, tel qu’un motif de tissage”, poursuit-il. “Un matériau matriciel, tel qu’une résine ou un époxy, peut entourer partiellement, substantiellement ou entièrement les fibres céramiques de telle sorte que le tissage des fibres céramiques puisse être noyé dans le matériau matriciel.”

“Dans certains cas, les fibres céramiques peuvent servir à amplifier ou à réduire les interférences, l’atténuation ou le blindage des signaux sans fil reçus ou transmis par l’antenne.”

La majorité de la demande de brevet reprend cette idée centrale et détaille ensuite de nombreux détails concernant les éléments d’un boîtier qui pourraient être fabriqués à partir de ce matériau. Il explique également en détail comment l’ensemble du dispositif pourrait être assemblé et comment différents composants pourraient être fabriqués.

“Un composant composite, comme discuté ici, peut être ou peut former tout ou partie d’un composant, tel qu’un boîtier, pour un dispositif électronique”, conclut-il. “Le composant composite peut également être ou former un nombre quelconque de composants supplémentaires d’un appareil électronique, y compris des composants internes, des composants externes, des boîtiers, des surfaces ou des surfaces partielles.”

Il est donc possible que différents éléments d’une future Apple Watch, y compris ses composants internes, soient pris en charge par ce matériau moins cher. Mais l’objectif global est de réduire le coût de l’ensemble du boîtier, pour permettre une Apple Watch moins chère qui reste suffisamment solide pour résister à une utilisation raisonnable.