Apple évalue les paiements estimés pour les échanges d’iPhone

Apple a mis à jour la page Web de son programme d’échange avec de nouvelles valeurs de paiement estimées pour l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch et d’autres produits d’un client, un changement indiquant que les consommateurs recevront moins pour leurs échanges maintenant qu’il y a une semaine.

Le programme d’échange d’Apple encourage les clients à remettre leurs anciens iPhones, iPads et autres produits Apple, en échange d’un crédit pour le coût d’un nouvel appareil. Le programme donne aux clients un moyen de valoriser leurs anciens modèles, en les utilisant pour réduire ce qui doit être payé pour les nouveaux modèles.

Repéré par ., Apple a récemment mis à jour le site de reprise pour modifier la “valeur de reprise estimée” pour un certain nombre de produits. Une recherche d’AppleInsider indique que le changement a eu lieu du jour au lendemain le 9 janvier, avec les valeurs mises à jour proposées à partir du 10 janvier.

Valeurs d’échange estimées pour les iPhones du 9 janvier (gauche), 10 janvier (droite)

Les principaux changements concernent les valeurs de l’iPhone, la plus grande baisse se produisant pour l’iPhone XS Max, qui est passée de 600 $ à 500 $. L’iPhone XS est passé d’une estimation allant jusqu’à 500 $ à un maximum de 420 $, et l’iPhone XR de 370 $ à 300 $. À l’autre extrémité de l’échelle, les iPhone 6s et iPhone 6s Plus ont tous deux été réduits de 20 $, tombant respectivement à 80 $ et 100 $.

Des modifications ont également été apportées aux listes d’iPad, les propriétaires d’iPad Pro recevant désormais “jusqu’à 220 $” pour leur appareil, contre 290 $. L’iPad, l’iPad Air et l’iPad mini voient également des réductions de leurs estimations, les portant respectivement à 100 $, 70 $ et 80 $.

Peu de changements ont été apportés aux Mac, avec le MacBook Air en baisse de seulement 10 $, le MacBook de 20 $, l’iMac de 60 $ et l’iMac Pro de 90 $ pour une nouvelle valeur d’échange estimée de 4150 $. Les Mac Pro et Mac mini restent à 1700 $ et 230 $ chacun.

Dans la liste Apple Watch, l’Apple Watch Series 4 était le seul modèle à être réduit, en baisse de 10 $ à 100 $, tous les autres modèles conservant leurs valeurs.

Le programme d’échange d’Apple est l’une des nombreuses façons dont les consommateurs peuvent tirer parti de leurs anciens appareils. Selon la prise, il est possible de sécuriser des valeurs plus élevées via un tiers que directement auprès d’Apple.

Le guide des prix d’AppleInsider répertorie les valeurs attendues pour les échanges d’appareils provenant de services tels que BuyBackWorld, Gazelle, Decluttr et MyPhones Unlimited, ainsi qu’une collection de bonus pour améliorer la valeur des offres.