Apple exhorte l’UE à stopper la montée des trolls des brevets

L’Union européenne doit prendre des mesures contre les «trolls des brevets», a exhorté Apple au sein d’un groupe d’entreprises technologiques et de constructeurs automobiles, la croissance d’entités non pratiquantes étouffant l’innovation dans les entreprises qui tentent d’exploiter l’ensemble du système des brevets à des fins financières. Gain.

Le Parlement Européen

La coalition de 35 entreprises et quatre groupes industriels, dont Apple, Microsoft et BMW, a écrit au commissaire européen à la technologie et à la politique industrielle, Thierry Breton, à propos des trolls en matière de brevets. Le groupe veut que Breton propose de nouvelles règles pour rendre plus difficile pour les entreprises de pêche à la traîne de “jouer le système” en abusant des réglementations existantes.

Plus précisément, le groupe demande aux tribunaux de l’UE de rendre leurs décisions moins sévères, rapporte le Financial Times, certains juges ayant précédemment émis des interdictions générales sur certains produits dans plusieurs pays, malgré la violation d’un seul brevet.

Généralement, les entreprises déposent des demandes de brevets pour empêcher d’autres entreprises de profiter des nouvelles idées et concepts qu’elles créent. Les trolls des brevets ne produisent généralement pas de produits qui leur sont propres, et ont plutôt un modèle commercial où ils acquièrent des brevets et poursuivent ensuite d’autres entreprises qui peuvent avoir enfreint, afin d’obtenir un paiement.

La menace d’avoir des produits si facilement interdits dans l’UE pour une seule contrefaçon de brevet dissuade les entreprises qui pourraient autrement lutter contre les demandes des sociétés de brevets. Au lieu de cela, il y a une incitation à capituler face aux demandes ou à négocier un règlement avant d’atteindre ce stade.

Il est soutenu que les actions des trolls des brevets rendent difficile la création de nouvelles innovations, sous la menace possible de problèmes juridiques. Cependant, comme Apple l’a démontré, ce sont parfois les dépenses et les ressources nécessaires pour lutter contre de longues actions en justice qui pourraient être en cause.

Parmi les affaires en cours et longues impliquant Apple, il y a sa lutte avec Straight Path IP Group, plus de quatre brevets liés à la vidéoconférence et aux communications point à point entre les appareils. Uniloc a également tenté à plusieurs reprises d’attaquer Apple pour violation de brevets, la plus récente concernant le processus de mise à niveau logicielle.

Apple s’est également associé à Intel pour intenter une action en justice contre Fortress Investment Group, propriété de Softbank, affirmant que ses litiges répétés en matière de brevets violent les lois antitrust américaines. Dans la plainte, Apple a écrit qu’elle pensait avoir “subi un préjudice économique sous la forme de frais de contentieux et de détournement de ressources loin de l’innovation pour répondre aux poursuites pour nuisances en série de ces entités”.

En Europe en particulier, Apple a fait l’objet d’une éventuelle interdiction de vente en Allemagne fin 2018, après qu’un tribunal allemand a statué qu’il violait un brevet Qualcomm. À cette époque, il a été affirmé que les modems Intel utilisés dans les iPhones portaient atteinte à des brevets, ce qui rendait tous les iPhones utilisant les modems interdits de vente dans tout le pays.

“L’expérience de nos sociétés membres indique que le système européen des brevets ne fonctionne pas correctement et compromet la capacité de l’Europe à rivaliser au niveau mondial dans la prochaine frontière des technologies”, a déclaré Patrick Oliver, directeur exécutif du groupe industriel IP2Innovate. “Nous exhortons le commissaire Breton à rédiger un ensemble de lignes directrices pour remédier aux déséquilibres dans le système des brevets – en particulier des lignes directrices qui soutiennent l’application d’une exigence de proportionnalité dans l’application des brevets par les juges à travers l’Europe, comme l’exige le droit de l’UE.”

Il est affirmé que les poursuites en matière de brevets contre les soi-disant trolls sont de plus en plus courantes en Europe, avec des chiffres en constante augmentation chaque année. Un rapport de Darts-IP suggère que le nombre moyen d’actions en justice contre les trolls en matière de brevets a augmenté en moyenne de 20% par an entre 2007 et 2017.