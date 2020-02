Apple explore la mise à jour de la maison intelligente HomeKit avec suivi des appareils, configuration simple

Apple souhaite étendre les capacités de HomeKit en permettant aux appareils de communiquer avec des prises murales, des unités qui pourraient potentiellement suivre l’emplacement d’autres matériels HomeKit, ainsi que potentiellement simplifier la configuration des nouveaux appareils HomeKit avec d’autres.

La plate-forme de maison intelligente d’Apple, HomeKit, comprend déjà certaines fonctionnalités permettant de savoir si l’utilisateur est à la maison ou non, mais elle ne peut utiliser la connaissance de la géolocalisation que d’une manière relativement simple. Le système peut indiquer si l’utilisateur est à la maison ou à l’extérieur, ce qui pourrait permettre des changements automatisés de chauffage ou d’éclairage, mais il ne fonctionne pas au niveau d’une pièce à l’autre.

S’il était possible de suivre l’emplacement de l’utilisateur avec cette précision, il pourrait également être possible de garder un œil sur l’emplacement des objets connectés à HomeKit et, à son tour, de permettre à des éléments plus portables de changer d’emplacement pour différentes affectations de pièce HomeKit.

Dans la demande de brevet publiée jeudi par le US Patent and Trademark Office intitulée “Object Tracking and Authentication using Modular Wall Units”, Apple propose de tirer parti des nombreuses prises murales, prises et interrupteurs différents installés dans les maisons et les bureaux du monde pour aider à détecter les appareils à proximité.

Un exemple de prise électrique qui pourrait être utilisée par Apple pour la demande de brevet

L’idée est que les appareils peuvent communiquer avec les radios et autres capteurs dans les prises, qui à leur tour communiquent les détails à un système central. En surveillant les messages de différentes manières, sa position pourrait être déterminée avec précision.

Les suggestions incluent la mesure des changements de seuil pour les communications de l’appareil et de plusieurs prises à proximité pour trianguler son emplacement, la surveillance du temps de vol pour les messages envoyés ou reçus, et même l’angle d’arrivée du signal.

Cette détection n’est pas uniquement limitée aux appareils, car l’application propose que les signaux puissent être utilisés pour détecter d’autres éléments à proximité en fonction de la quantité de distorsion ou du contenu fréquentiel de la distorsion dans les données. Cela peut même être pour des objets inanimés, comme des meubles ou un mur, qui peuvent affecter les communications de plusieurs appareils à la fois.

Une illustration donnant une idée générale des internes de chaque module

En ce qui concerne la façon dont les unités sont construites, Apple suggère qu’elles pourraient ressembler à des prises murales et des interrupteurs ordinaires, avec le matériel de communication caché derrière la plaque avant. Bien que les communications radio normales puissent être utilisées, Apple propose également l’utilisation d’un système de capteur à ondes millimétriques pour rechercher les objets détectés. L’utilisation d’Ultra-Wideband est également une possibilité, avec le radar et les ultrasons pour déterminer les distances et l’emplacement, ainsi que des magnétomètres, des accéléromètres et plusieurs antennes pour trouver la position propre de l’unité dans l’espace.

En déterminant l’emplacement d’une unité, et de concert avec d’autres unités et la détection d’appareils, le système a le potentiel de dessiner un plan pour le bâtiment dans l’espace 3D. Le système pourrait même authentifier et configurer automatiquement les appareils à proximité, approuver ou refuser les connexions à un réseau ou l’alimentation en fonction du matériel.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple propose l’utilisation de prises pour un tel concept. Une demande de brevet de septembre 2019 pour un “système d’unité murale modulaire” a utilisé une combinaison similaire de prises murales et de modules de communication pour localiser la position de l’appareil de communication de l’utilisateur et pour émettre des commandes HomeKit vers les appareils à proximité, bien que dans cette version, Apple suggère l’utilisation d’Ultra Radio à large bande, qu’elle a commencé à utiliser dans la famille d’appareils iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Dans le cas des iPhones, l’utilisation de la puce U1 Ultra Wideband est utilisée pour identifier les destinataires AirDrop à proximité, avec ses capacités d’estimation de direction et de portée potentiellement plus précises que d’autres technologies sans fil, telles que Bluetooth.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que cela démontre des domaines d’intérêt pour le producteur d’iPhone, ce n’est pas une garantie que les futurs produits et services utiliseront les concepts du tout.

Le dépôt de brevet répertorie ses inventeurs comme Travis J. McQueen, Clark Della Silva, Scott G. Johnston, Wade R. Barnett, Christopher Merrill et Jay C. Couch.