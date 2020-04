Apple Face Shield pour les travailleurs médicaux a des pages d’assistance dédiées

Apple a publié de nouvelles pages d’assistance sur la façon d’assembler, d’utiliser et de nettoyer les écrans faciaux qu’elle produit et distribue aux employés de première ligne des soins de santé qui combattent le COVID-19.

Dimanche, le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé via Twitter qu’Apple concevait et produisait des écrans faciaux, avec l’intention de les envoyer aux travailleurs médicaux confrontés à la pandémie de coronavirus. Mardi, Apple a ajouté de nouvelles pages de support à son site Web expliquant comment utiliser et entretenir les casques de protection individuelle.

La page intitulée “Assemblez et ajustez votre écran facial” décrit l’article comme étant composé de trois parties: l’écran facial lui-même, une bande frontale et une sangle en silicone sans latex. La conception en trois pièces et les composants simples sont conçus pour emballer à plat jusqu’à 100 par boîte et peuvent être assemblés en moins de deux minutes.

Selon les instructions, les fentes sur le bandeau sont alignées avec des versions similaires sur le masque facial, en fonction de la taille de la tête de l’utilisateur. La sangle en silicone est ensuite introduite dans les fentes du masque facial et de la bande frontale, de manière à pouvoir être facilement ajustée, la sangle passant derrière la tête de l’utilisateur.

Apple avertit les utilisateurs de «porter le masque facial en plus des autres équipements de protection individuelle.

Pour réutiliser et nettoyer le masque facial, Apple conseille d’éviter d’exposer l’élément à une chaleur élevée et de le manipuler délicatement pour éviter les chutes et les rayures. Pour la stérilisation, Apple déclare qu’il est “évalué pour être compatible” avec des nettoyants chimiques contenant 70% d’éthanol, 70% d’alcool isopropylique, 6% d’eau de Javel ou 3% de peroxyde d’hydrogène, bien que l’eau de Javel “puisse laisser un résidu”.

Une aide supplémentaire est fournie sous la forme d’un didacticiel vidéo pour l’assemblage, d’une copie imprimable des instructions fournies et d’une adresse e-mail.

L’avertissement en petits caractères indique aux utilisateurs d’utiliser un équipement de protection individuelle approprié conformément aux normes de leur établissement. Le masque facial n’est pas non plus testé ni qualifié pour prévenir ou réduire les infections, ne fournit pas de filtration des particules, n’est pas conçu pour les environnements chirurgicaux et n’a pas été désinfecté ou nettoyé par Apple avant expédition.