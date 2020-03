Apple fait don de 9 millions de masques faciaux à des établissements de santé américains dans un contexte d’épidémie de coronavirus

Clarifiant les déclarations antérieures faites au cours du week-end, le vice-président Mike Pence a déclaré mardi qu’Apple faisait don de 9 millions de masques N95 à des établissements de santé aux États-Unis alors que les travailleurs médicaux se battaient pour éviter COVID-19.

Le vice-président américain Mike Pence aborde l’épidémie de coronavirus.

Pence, qui préside le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a annoncé la contribution d’Apple lors d’un point de presse.

“Et j’ai parlé aujourd’hui, et le président s’est entretenu la semaine dernière, avec Tim Cook d’Apple”, a déclaré Pence. “Et à ce moment-là, Apple s’est rendu dans leurs magasins et fait don de 9 millions de masques N95 à des établissements de santé à travers le pays et à la réserve nationale.”

On ne sait pas encore si Apple prévoit de faire des dons aussi importants à d’autres pays sinistrés. Cook a déclaré samedi que la société distribuait des “millions” de masques aux professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe.

Les travailleurs de la santé aux États-Unis et à l’étranger ont un besoin urgent de l’équipement de protection essentiel, dont le stock s’est rapidement épuisé alors que COVID-19 poursuit sa marche régulière à travers le monde. Certains ont été invités à concevoir des solutions de fortune telles que des bandanas au lieu d’un équipement de sécurité approprié.

Business Insider a rendu compte des déclarations de Pence plus tôt dans la journée.

Les chiffres détaillés mardi contrastent avec ceux discutés il y a à peine trois jours lors d’un briefing similaire à la Maison Blanche. À l’époque, Pence a déclaré qu’Apple avait promis 2 millions de masques, à fournir à ceux qui travaillent dans les régions les plus touchées du pays.

Cook a confirmé le don dans un tweet samedi.

«Nos équipes chez Apple ont travaillé pour aider à trouver des fournitures pour les prestataires de soins de santé qui luttent contre le COVID-19», indique le tweet de Cook. «Nous faisons don de millions de masques pour les professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe. À chacun des héros de première ligne, nous vous remercions.»

Cook a d’abord fait part des efforts d’Apple pour lutter contre le virus en janvier lorsqu’il a annoncé des dons non spécifiés à des “groupes sur le terrain”. Plus tôt en mars, Apple a déclaré que ses engagements monétaires avaient dépassé 15 millions de dollars alors que la société commençait à égaler les dons des employés sur une base de deux pour un.

La semaine dernière, Cook a promis un “don substantiel” à la Protezione Civile, le service officiel d’intervention d’urgence du gouvernement italien.