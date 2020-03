Apple fera un don à l’Italie et à la Silicon Valley lors d’une épidémie de coronavirus, déclare Tim Cook

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a offert son soutien aux initiatives locales de la Silicon Valley en faveur des citoyens et des entreprises locales, et a promis des dons à la Protezione Civile en Italie pour les aider pendant la pandémie de coronavirus.

Le coronavirus a créé une pandémie mondiale et tout le monde a besoin d’aide

Un tweet jeudi de Tim Cook nous a donné plus d’informations sur les types d’initiatives que l’entreprise prend pour aider pendant l’épidémie.

Il n’a jamais été aussi important de s’entraider. Nous faisons un don substantiel, y compris des fournitures médicales, à la Protezione Civile en Italie, pour aider les premiers intervenants héroïques, le personnel médical et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour protéger et sauver des vies. Vicini all ‘

– Tim Cook (@tim_cook) 19 mars 2020

La Protezione Civile est le service officiel d’intervention d’urgence du gouvernement italien et a organisé les mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus.

Apple a déjà fait don de plus de 15 millions de dollars dans le monde, y compris de l’argent à San Jose pour compenser les pertes d’une WWDC entièrement numérique.

Dans un tweet antérieur, Cook a également déclaré qu’Apple soutiendrait “Silicon Valley Strong”, une initiative du bureau de district de San Jose pour aider les gens à rester informés tout au long et à obtenir des dons pour les entreprises locales.

La Silicon Valley est notre maison et nous savons que les prochaines semaines apporteront des défis incalculables aux nombreuses petites entreprises de notre communauté. Nous soutenons #SiliconValleyStrong pour aider nos voisins à traverser cette période sans précédent.

– Tim Cook (@tim_cook) 18 mars 2020