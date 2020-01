Apple fera un don aux efforts de secours en cas de feu de brousse en Australie

Apple fera un don aux efforts de secours en cours en Australie, où une combinaison dangereuse de températures record, de vents violents et de sécheresse au cours des deux derniers mois a préparé le terrain pour des dizaines de feux de brousse dévastateurs.

Source: AP via NPR

Le PDG d’Apple, Tim Cook, dans un tweet jeudi, a exprimé sa sympathie aux Australiens touchés par plus de 100 incendies qui marquent le paysage en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale.

“Nos cœurs sont avec ceux touchés par les feux de brousse australiens et avec les courageux volontaires qui combattent les incendies sans précédent à travers le pays – veuillez rester en sécurité”, a déclaré Cook dans un tweet. “Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours.”

Cook n’a pas précisé comment Apple contribuera, bien que la société ait dans le passé donné des fonds à des organisations locales à but non lucratif et des services d’urgence dans des situations similaires.

Les agences de lutte contre les incendies australiennes luttent actuellement contre une série d’incendies dans plusieurs États, une conflagration collective considérée comme l’une des pires jamais enregistrées. Les incendies, déclenchés par des conditions météorologiques saisonnières extrêmes, ont détruit des villes, des millions d’acres de terre et coûté la vie à au moins neuf personnes.

Les feux de brousse en Australie font des ravages sur la faune locale, des rapports récents estimant la décimation de quelque 30% de la population de koala de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le pays a déclaré une urgence nationale la semaine dernière. Des pompiers fédéraux et d’État des États-Unis ont été envoyés en Australie pour aider à éteindre les incendies de forêt cette semaine.

Apple répond généralement aux catastrophes et aux catastrophes naturelles avec une aide financière. En 2018, la société a versé 1 million de dollars de contributions aux victimes des inondations du Kerala en Inde, aux efforts de secours suite au tremblement de terre et au tsunami de Sulawesi en Indonésie et aux activités de la Croix-Rouge après les incendies de forêt en Californie et l’ouragan Florence. Apple a fait un dernier don à un effort de secours d’urgence lors de l’incendie de Californie cette année en octobre.

.