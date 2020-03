Apple ferme tous les Apple Stores d’Espagne contre les craintes de virus

Apple a annoncé vendredi son intention de fermer toutes les opérations de vente au détail en Espagne à partir de ce week-end, la dernière d’une série de fermetures à l’échelle du pays provoquées par la pandémie de COVID-19 en cours.

Apple Puerta del Sol restera fermée jusqu’à nouvel ordre.

Selon le site Web régional d’Apple, chacun des 11 magasins de brique et de mortier de la marque sera fermé à compter du samedi 14 mars. Apple ne fournit des heures d’ouverture que pour les sept prochains jours, mais les magasins resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

Un message s’affiche sur la page de destination de chaque magasin: “En raison des précautions de santé actuelles, ce magasin restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Si vous avez besoin d’une assistance en ligne, visitez getsupport.apple.com. Désolé pour le dérangement.”

Au moment d’écrire ces lignes, l’Espagne a confirmé 2 965 cas de COVID-19 avec 84 décès dus à la maladie, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé.

Les fermetures en Espagne font suite à une action similaire en Italie, où Apple a fermé mercredi ses activités de vente au détail conformément à une quarantaine gouvernementale. Derrière la Chine, l’Italie a subi le pire coup du virus, enregistrant 15 113 cas confirmés et 1 016 décès à ce jour.

“Alors que nous soutenons le travail visant à contenir et à gérer la propagation du COVID-19, notre priorité reste la santé et la sécurité de tous dans les communautés que nous desservons. Dans cet esprit, nos magasins en Italie seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous comprenons les clients peuvent avoir besoin de l’assistance d’Apple pendant cette période difficile et nous veillerons à ce que notre assistance en ligne et par téléphone, ainsi que la boutique en ligne, restent ouvertes aux clients “, a déclaré Apple dans un communiqué mercredi. “Nous surveillerons de près la situation et nous nous réjouissons de rouvrir nos magasins dès que possible.”

Les magasins Apple en Chine ont été les premiers à fermer, tous les points de vente au détail et les sièges sociaux ayant été fermés début février. Les points de vente de la région ont commencé à rouvrir à la mi-février, avec 29 emplacements opérationnels au 24 février. La société a rouvert les 42 magasins en Chine vendredi, bien que presque tous les emplacements verront leurs heures réduites dans un avenir prévisible.

En plus des fermetures de magasins, Apple a “suspendu” toutes les sessions Today at Apple aux États-Unis cette semaine pour atténuer les retombées de la pandémie en évolution rapide.

Apple utilise également de nouvelles politiques de vente au détail mondiales conçues pour minimiser la propagation du virus. Mardi, les employés devaient rester à un mètre de leurs collègues et clients, retirer la moitié des sièges du magasin et cesser les démonstrations d’Apple Watch et d’AirPods, à moins qu’un client ne demande spécifiquement un essai.