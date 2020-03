Apple ferme tous ses magasins en Italie au milieu de la quarantaine des coronavirus

Apple ferme tous les sites Apple Store à travers l’Italie par mesure de précaution contre le coronavirus, tous les sites de vente au détail devant être fermés jeudi et s’étendant sur une période inconnue.

Apple Euroma2 à Rome.

L’impact du coronavirus sur l’Italie a contraint Apple à étendre ses fermetures de magasins dans le pays. Après avoir augmenté le nombre de magasins fonctionnant avec des horaires réduits et ajouté de nouvelles fermetures lundi, Apple a pris la décision de fermer tous ses magasins dans la région.

Les pages des magasins régionaux d’Apple expliquent les mesures de santé, y compris la mise en quarantaine nationale du gouvernement italien qui a effectivement forcé la fermeture, rapporte MacRumors, les magasins restant fermés jusqu’à une date ultérieure. Les clients ayant des problèmes avec l’appareil sont invités à utiliser les services d’assistance en ligne d’Apple pour obtenir de l’aide à ce stade.

Il n’a pas été informé de la réouverture des magasins, car la quarantaine du pays se poursuivra jusqu’au 3 avril. Les résidents du pays sont tenus de rester chez eux, mais ne peuvent partir que lorsqu’ils sont absolument nécessaires pour le travail ou leur santé.

Apple a fourni une déclaration à AppleInsider et à d’autres sites.

Alors que nous soutenons le travail visant à contenir et à gérer la propagation de COVID-19, notre priorité reste la santé et la sécurité de tous dans les communautés que nous desservons. Dans cet esprit, nos magasins en Italie seront fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous comprenons que les clients peuvent avoir besoin de l’assistance d’Apple pendant cette période difficile et nous veillerons à ce que notre assistance en ligne et par téléphone, ainsi que la boutique en ligne, restent ouvertes aux clients.

Nous surveillerons de près la situation et nous nous réjouissons de rouvrir nos magasins dès que possible.