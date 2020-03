Apple fermera tous les magasins de détail en dehors de la Chine jusqu’au 27 mars

Le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une lettre publiée vendredi soir, a détaillé la réponse de l’entreprise à la pandémie de COVID-19 en cours, déclarant qu’elle fermerait tous les points de vente en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars.

Source: Deirdre O’Brien via Twitter

Cook dans la lettre a reconnu la gravité du COVID-19 et sa propagation rapide dans le monde, notant qu’Apple “veut continuer à jouer un rôle pour aider les individus et les communautés à devenir plus forts”.

Le directeur a déclaré qu’Apple avait beaucoup appris de la lutte contre le virus en Chine, où la société a rouvert aujourd’hui sa chaîne de 42 magasins et en est ressortie avec un ensemble de meilleures pratiques qui l’aideront, ainsi que d’autres, à formuler une réponse mondiale.

“L’une de ces leçons est que le moyen le plus efficace de minimiser le risque de transmission du virus est de réduire la densité et de maximiser la distance sociale”, indique la lettre. “Alors que les taux de nouvelles infections continuent d’augmenter dans d’autres endroits, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger les membres de notre équipe et nos clients.”

Alors que les magasins en Chine restent ouverts, bien qu’avec des heures d’ouverture réduites, Apple fermera tous les autres points de vente dans le monde pour atténuer la transmission et la propagation du virus. Vendredi, la société a annoncé des fermetures de magasins annoncées en Espagne et dans un site américain en Pennsylvanie.

Pendant la fermeture temporaire, tous les travailleurs horaires devraient recevoir leur plein salaire, a déclaré Cook. De plus, Apple a mis à jour les politiques de travail pour tenir compte des circonstances de santé personnelle ou familiale résultant de COVID-19, y compris le rétablissement d’une maladie, les soins aux membres de la famille malades, la mise en quarantaine obligatoire ou les problèmes de garde d’enfants en raison de fermetures d’écoles.

La vitrine en ligne d’Apple, accessible via le Web ou l’application Apple Store officielle, restera ouverte pendant les deux semaines de pause. Les clients qui recherchent un support technique et des réparations sont invités à visiter support.apple.com, où ils peuvent être connectés avec des fournisseurs de services agréés locaux ou demander qu’un produit soit envoyé par la poste pour réparation.

Comme pour les crises mondiales passées, Apple donne des fonds à la réponse mondiale COVID-19. Selon Cook, les engagements de la société ont atteint 15 millions de dollars dans le monde, avec des fonds destinés au traitement et à “aider à réduire les impacts économiques et communautaires” du virus. Apple compare également les dons des employés sur une base de deux à un pour soutenir les efforts de réponse COVID-19 locaux, nationaux et internationaux.

Cook a clos la lettre en remerciant ceux qui se battaient en première ligne, en particulier les premiers intervenants, les médecins, les infirmières, les chercheurs, les experts en santé publique et les fonctionnaires.

“Nous ne savons pas encore avec certitude quand le plus grand risque sera derrière nous”, écrit Cook. “Et pourtant, j’ai été inspiré par l’humanité et la détermination que j’ai vues de tous les coins de notre communauté mondiale. Comme l’a dit le président Lincoln à une époque de grande adversité:” L’occasion est pleine de difficultés et nous devons nous lever avec l’occasion. . – Comme notre cas est nouveau, nous devons donc penser à nouveau et agir à nouveau. » C’est toujours ainsi qu’Apple a choisi de relever de grands défis. Et c’est ainsi que nous nous lèverons pour relever celui-ci aussi. “