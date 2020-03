Apple fixe des limites d’achat mondiales pour les iPhones, les nouveaux iPad et les Mac

Apple a fixé des limites sur le nombre de nouveaux appareils iPad Pro et Mac, ainsi que sur les modèles d’iPhone actuels, que les utilisateurs peuvent commander depuis sa boutique en ligne à travers le monde.

Les limites de commande s’appliquent aux nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 d’Apple, ainsi qu’à la plupart des iPhones et certains Mac.

Le fabricant d’iPhone de Cupertino a parfois mis en place des limites de commande dans le passé pour aider à freiner le marché gris, mais ces nouvelles restrictions semblaient viser à atténuer les problèmes d’approvisionnement persistants dus au COVID-19.

Actuellement, il semble y avoir des limites sur les nouveaux modèles de MacBook Air et Mac mini, les clients étant limités à cinq par total de commande. Pour les appareils iOS et iPadOS, les limites semblent être un peu plus strictes, les clients ne pouvant acheter que deux unités d’iPad Pro 11 pouces et d’iPad Pros 12,9 pouces chacune. La limite de deux commandes s’applique également à tous les modèles d’iPhone qu’Apple vend actuellement, de l’iPhone 11 Pro à l’iPhone 8.

Plus tôt jeudi, les limites d’achat sont apparues dans certains pays asiatiques – comme la Chine – en petits caractères sur la page principale du produit pour les appareils susmentionnés.

Maintenant, les limites d’achat semblent s’être déployées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Europe et dans d’autres régions. Dans la plupart des régions non asiatiques, les limites n’apparaîtront pas avant le processus de paiement.

Un exemple du texte de limite de commande aux États-Unis, qui apparaît uniquement pendant le processus de commande si plus de deux iPads sont dans le sac.

Alors que l’offre disponible d’iPhone et d’AirPod semble se normaliser, Apple est encore susceptible de voir les effets d’un arrêt de COVID-19 qui a stoppé sa chaîne d’approvisionnement en février.

En conséquence, Apple a déclaré qu’il manquerait probablement ses prévisions de revenus pour le trimestre. La Chine se remet actuellement de son épidémie de coronavirus, mais les fournisseurs du pays sont toujours préoccupés par l’impact du virus sur l’offre et la demande mondiales.