Apple fournit des masques faciaux 20M, conçoit et expédie des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux

Apple a obtenu plus de 20 millions de masques faciaux qu’elle vise à donner aux gouvernements pour lutter contre la propagation de COVID-19, le fabricant d’iPhone travaillant également à la conception et à la production de masques faciaux à l’usage des travailleurs médicaux de première ligne.

Dimanche, le PDG d’Apple, Tim Cook, a présenté à ses abonnés une paire de mises à jour sur les tentatives d’Apple pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les mises à jour tournent autour des masques et des écrans faciaux, des outils essentiels pour protéger les équipes médicales contre les infections et pour prévenir la propagation du virus.

Dans la vidéo de deux minutes, Cook conseille à Apple d’avoir réussi à “s’approvisionner via notre chaîne d’approvisionnement” plus de 20 millions de masques dans le monde. “Il s’agit d’un effort véritablement mondial et nous travaillons en permanence et en étroite collaboration avec les gouvernements à tous les niveaux, afin de garantir que ces dons soient donnés aux endroits les plus nécessiteux”, a expliqué le PDG.

Apple se consacre à soutenir la réponse mondiale à COVID-19. Nous avons maintenant acheté plus de 20 millions de masques via notre chaîne d’approvisionnement. Nos équipes de conception, d’ingénierie, d’exploitation et d’emballage travaillent également avec des fournisseurs pour concevoir, produire et expédier des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

– Tim Cook (@tim_cook) 5 avril 2020

Un deuxième effort implique un «effort à l’échelle de l’entreprise» impliquant des concepteurs de produits, des opérations d’ingénierie, des équipes d’emballage et des fournisseurs pour la conception et la production de masques faciaux. Plutôt que d’être un revêtement en tissu pour la bouche, le masque facial couvre tout le visage avec un panneau en plastique transparent.

Apple a déjà livré sa première livraison des écrans faciaux aux installations de l’hôpital Kaiser dans la vallée de Santa Clara la semaine dernière, et a déjà reçu des commentaires “positifs” des médecins, selon Cook. “Ces emballages à plat. 100 par boîte”, a déclaré Cook à la caméra. “Chaque bouclier est assemblé en moins de deux minutes et est entièrement réglable. Nous achetons des matériaux et fabriquons aux États-Unis et en Chine.”

Apple prévoit d’expédier plus d’un million de masques faciaux d’ici la fin de la semaine, puis de continuer avec des niveaux similaires ou des expéditions plus élevées dans les semaines suivantes. Apple travaille avec des représentants du gouvernement des professionnels de la santé à travers les États-Unis pour déterminer où les boucliers sont les plus nécessaires, et envisage d’étendre la distribution au-delà des États-Unis bientôt.

“Pour Apple, c’est un travail d’amour et de gratitude, et nous partagerons davantage nos efforts au fil du temps”, a poursuivi Cook. “Entre-temps, chacun de nous peut arrêter la propagation du virus en suivant les conseils d’experts pour rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale.”

Cook termine la vidéo en remerciant les téléspectateurs pour “tout ce que vous faites pour vous aider dans votre propre vie”, puis en remerciant ceux “en première ligne de ce combat”, avant d’exhorter ceux qui regardent à “rester en sécurité et en bonne santé”.

L’effort de masquage est la dernière d’une série d’initiatives qu’Apple a entreprises pour faire sa part pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. La société a offert des dons à un certain nombre d’organisations et a révélé le 24 mars qu’elle avait fait don de plus de 9 millions de masques à des établissements de santé américains et à d’autres parties du monde.