Apple fournit la première API de notification d’exposition dans les versions bêta d’iOS 13.5 et Xcode 11.5

Apple et Google avancent leur programme de notification d’exposition, et les deux livrent mercredi des versions préliminaires de code aux développeurs des autorités de santé publique dans le monde.

L’API de notification d’exposition au coronavirus est disponible dans la version bêta de Xcode 11.5, qui vient d’être mise à disposition. La sortie est faite en parallèle avec la bêta d’iOS 13.5, qui allait être la troisième bêta d’iOS 13.4.5 avant le changement d’API. La nouvelle version bêta d’iOS sera nécessaire pour tester le logiciel de notification d’exposition développé par la nouvelle version bêta de Xcode.

Google a fourni la fonctionnalité aux développeurs Android dans une mise à jour de Google Play, et se sépare du SDK en privé pour sélectionner les développeurs.

Google et Apple disent qu’ils publieront plus d’informations, y compris des exemples de code, pour aider les développeurs vendredi. La paire note également qu’ils ajouteront d’autres développeurs autorisés au cours de la période de test.

Mercredi également, une version bêta de l’iPadOS 13.5. Il n’est pas encore clair si les crochets de notification d’exposition y figurent également.

Pourquoi Google et Apple se sont associés pour développer la notification d’exposition

Une méthode pour aider à freiner la propagation de la pandémie de coronavirus est la recherche des contacts – désormais appelée également notification d’exposition – qui informe les utilisateurs s’ils peuvent avoir été exposés à une personne infectée. Apple et Google se sont associés le 10 avril pour développer une norme commune pour accélérer l’adoption et l’interopérabilité.

La technologie utilise Bluetooth et la puissance de diffusion pour mesurer la distance d’un utilisateur non infecté à quelqu’un qui a été diagnostiqué comme exposé. Le système met à jour les données “au moins une fois par jour” en téléchargeant une liste de clés de traçage temporaires dont il a été confirmé qu’elles étaient associées à des utilisateurs positifs pour COVID-19. Ces données proviennent de ce qu’Apple appelle «l’autorité de santé publique compétente».

La comparaison des données téléchargées avec les contacts se fait sur l’appareil. En cas de correspondance entre les balises, l’utilisateur sera informé et informé des étapes à suivre.

Bien que les deux sociétés aient souligné que la vie privée serait protégée, le plan a soulevé des préoccupations aux États-Unis et également dans les autorités de l’UE.

Le 24 avril, Google et Apple ont fait une annonce conjointe sur les changements qu’ils ont apportés, ainsi que plus de détails et d’amplification des aspects techniques du protocole.