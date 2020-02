Apple, Google et Facebook font pression sur l’UE concernant les projets de réglementation de l’IA

Des cadres supérieurs de l’intelligence artificielle de sociétés technologiques, dont Apple, sont à Bruxelles pour faire valoir leurs arguments alors que l’Union européenne vise à établir des réglementations sur l’intelligence artificielle qui pourraient considérablement affecter l’apprentissage automatique à l’échelle mondiale.

Un ingénieur Apple teste une fonctionnalité d’apprentissage automatique (source: Apple)

John Giannandrea d’Apple, vice-président directeur de l’apprentissage automatique et de la stratégie d’IA, est à Bruxelles alors que les responsables de l’Union européenne commencent à planifier les réglementations pour l’intelligence artificielle. Par ailleurs, le PDG de Google, Sundar Pichai, s’est rendu dans la ville, et Mark Zuckerberg de Facebook est arrivé spécifiquement pour parler avec Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne.

Selon le New York Times, ces dirigeants de l’IA et d’autres dirigeants sont là pour présenter les préoccupations de leurs entreprises technologiques. L’Union européenne doit débattre d’une politique qui verrait la mise en place de règles sur la manière dont les entreprises peuvent et ne peuvent pas utiliser l’IA.

Alors que les décisions de l’UE ne peuvent être appliquées qu’à ses États membres, de plus en plus les travaux de la Commission ont effectivement établi des normes à l’échelle mondiale. Malgré ses lois sur la confidentialité et les sanctions qu’elle a imposées à des sociétés telles que Google, l’UE a vu d’autres pays adopter ses règles ou des règles similaires.

Vestager devrait publier mercredi un premier projet de politique d’intelligence artificielle. Il sera également accompagné de recommandations plus larges pour la réglementation de l’UE sur l’IA à l’avenir, bien que les deux documents seront ensuite débattus par la Commission tout au long de 2020.

John Giannandrea d’Apple

Ni Apple ni Facebook n’ont commenté les plans politiques, mais Pichai de Google a déclaré lors de sa visite en janvier à Bruxelles qu’une réglementation était nécessaire, mais qu’elle pourrait étouffer l’innovation.

“Alors que l’IA promet d’énormes avantages pour l’Europe et le monde, il existe de réelles inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles”, a-t-il déclaré. Dit M. Pichai. “La capacité de l’industrie européenne à adopter et à adapter l’IA à ses besoins va être très critique pour l’avenir du continent”, a-t-il déclaré. “Il est important de garder cela à l’esprit.”

Vestager a déclaré que ces conséquences négatives peuvent provenir de la façon dont l’IA utilise les réservoirs de données, de grandes quantités d’informations qui doivent être contrôlées par le biais de protections de la vie privée.

La Commission européenne a déclaré qu’elle souhaitait la bienvenue aux leaders technologiques, et Vestager a ajouté qu’elle était curieuse d’entendre les idées de Mark Zuckerberg sur l’IA, mais qu’elle n’attendrait pas pour agir.

“Nous ferons de notre mieux pour éviter des conséquences imprévues”, a-t-elle déclaré. “Mais, évidemment, il y aura des conséquences.”

John Giannandrea était auparavant chez Google jusqu’en 2018. On pense qu’il a été embauché par Apple au départ pour travailler sur Siri et le programme de voiture autonome d’Apple.

Margrethe Vestager a déjà infligé une amende de plusieurs milliards à Apple pour des problèmes fiscaux et participe à l’enquête sur les plaintes de Spotify concernant Apple Music.