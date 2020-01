Apple iPhone XS tombe à 649 $, iPod à 169 $

Exclusif

Par Christine McKee

Lundi 13 janvier 2020, 08h40 PT (11h40 HE)

Les meilleures offres d’Apple d’aujourd’hui incluent un code promo rare valable sur un iPhone XS débloqué GSM (emballage de vente neuf et scellé), ainsi qu’un rabais sur le code promo sur l’iPod de 6e génération pour ceux qui veulent un appareil Apple à bas prix, sans avoir besoin de cellulaire connectivité.

Offre Apple iPhone XS

Le coup d’envoi de la vente Apple de lundi est une remise de code promo exclusive sur l’iPhone XS en gris cosmique. Ce modèle chez Daily Steals est déverrouillé GSM et dans un état neuf et scellé. Marqué jusqu’à 649,99 $ avec code promo APPLEINSIDER-50, les acheteurs peuvent économiser un total de 350 $ sur le PDSF d’origine sur un appareil doté d’un magnifique écran OLED. L’expédition est également gratuite pour une valeur ajoutée, ce qui en fait le prix le plus bas disponible sur le téléphone portable premium.

Coupon iPhone XS

Fonctionnalités de l’iPhone XS

Écran OLED Super Retina de 5,8 pouces

Puce A12 Bionic

Système double caméra 12MP

Résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière

Identifiant du visage

Chargement sans fil

Bluetooth 5.0

Coupon iPod

L’iPod Apple de 6e génération est une option économique pour ceux qui n’ont pas besoin d’un téléphone portable

Pour ceux qui n’ont pas besoin de connectivité cellulaire, Daily Steals offre également aux lecteurs AppleInsider une offre exclusive sur l’iPod touch de 6e génération d’Apple. Le modèle 32 Go dans votre choix de finition est en vente pour seulement 169,99 $ avec code promo APPLEINSIDER-20.

Équipé d’un écran Retina de 4 pouces et offrant aux utilisateurs la possibilité de lire de la musique, des films, des podcasts, des livres audio et plus encore, l’iPod touch de la génération précédente est un excellent compagnon d’entraînement ou un cadeau pour les enfants qui ne sont pas tout à fait prêts pour un téléphone portable.

Comme l’iPhone XS ci-dessus, ces iPods sont neufs dans leur emballage de vente au détail. Pour voir comment cette offre se compare aux prix des modèles actuels de 7e génération, consultez notre Guide des prix iPod.

Code promo iPod touch

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrront non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore.

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.