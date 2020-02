Apple jette les bases de l’utilisation de l’iPhone comme clé de voiture via NFC

Apple fait apparemment les premiers pas pour faire fonctionner un iPhone ou une Apple Watch comme clé pour une voiture ou une camionnette, avec la présence de références à une API “CarKey” dans la première version bêta d’iOS 13.4 indiquant qu’elle pourrait être utilisée pour déverrouiller ou même démarrer un véhicule.

Apple a publié mercredi la première version bêta du développeur d’iOS 13.4, mais comme c’est généralement le cas pour les versions, il n’a pas conseillé de changements à prévoir avec chacun d’eux. Un changement dans les coulisses qui est caché dans le code suggère qu’au moins une nouvelle fonctionnalité majeure est en préparation.

Dans la version bêta figurent des références à une API appelée «CarKey». Trouvées peu de temps après la sortie de la version bêta mercredi par ., les références de l’API révèlent qu’elle pourrait être utilisée avec des voitures qui prennent en charge une sorte de NFC.

En termes de ce que l’API CarKey pourrait faire, on pense que ses capacités incluraient le déverrouillage d’un véhicule, le verrouillage et le démarrage de la voiture. L’API elle-même sera utilisée pour s’authentifier auprès de l’ordinateur de bord d’une voiture jumelée, et de la même manière que certains systèmes d’entrée sans clé à base de radio existants, il peut seulement être nécessaire de la maintenir à portée d’une balise spécifique dans le véhicule pour fonctionner.

Contrairement aux fonctionnalités telles que les transactions Apple Pay qui dépendent de l’activation de l’iPhone, la fonctionnalité serait censée fonctionner lorsque la montre Apple Watch ou l’iPhone est à faible puissance ou hors batterie, semblable à certaines fonctionnalités de la carte Express Transit. L’appairage se fera via l’application Wallet et l’application du constructeur automobile, l’iPhone devant être placé sur le lecteur NFC pour le processus d’appairage initial.

La clé ne sera pas nécessairement limitée à un seul iPhone, car il y a des références au partage possible d’une CarKey avec d’autres personnes. Des invitations via l’application Wallet pourraient être proposées à d’autres, permettant à la clé de fonctionner sur d’autres iPhones, avec la possibilité de limiter la clé à des éléments spécifiques, tels que pouvoir déverrouiller et verrouiller la voiture, mais pas la conduire.

Il reste à voir quand exactement CarKey sera déployé, mais les références initiales indiqueraient qu’Apple prépare le terrain pour qu’il devienne une fonctionnalité complète sur toute la ligne. Il est plus probable qu’il sera disponible bien avant le lancement de la voiture Apple, souvent répandue, et il est fort probable qu’Apple travaille déjà avec d’autres constructeurs automobiles pour activer la fonctionnalité.