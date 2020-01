Apple laisse entendre qu’il n’exclut pas les MacBook à écran tactile

Un nouveau brevet décrivant l’utilisation d’applications sur plusieurs écrans, tels que iPhone et MacBook Pro, suggère qu’Apple n’a pas complètement éliminé la possibilité d’un MacBook Pro à écran tactile.

Un MacBook Air montrant un détail du nouveau brevet

Bien qu’Apple dise continuellement qu’il n’apportera pas d’écrans tactiles au Mac, un nouveau brevet comprend une description qui fait explicitement référence aux ordinateurs portables à écran tactile. Il s’agit très probablement d’un exemple de brevet tentant de couvrir toutes les possibilités, mais la description est claire et précise.

En se référant aux dessins inclus dans le brevet américain n ° 20200019367, “Cross Device Interactions”, Apple nomme un smartphone “appareil électronique 5004.” L’affichage d’un ordinateur portable est «dispositif électronique 5012» et les combinaisons de détails des brevets des deux.

“Dans certains modes de réalisation, l’affichage 5012 est également un affichage tactile”, indique-t-il. “Dans un ou plusieurs de ces modes de réalisation, l’utilisateur effectue facultativement une variété d’entrées de doigt sur l’affichage 5012 pour entrer des entrées d’utilisateur via l’affichage 5012.”

Auparavant, Craig Federighi avait déclaré qu’Apple avait décidé de ne pas produire un Mac à écran tactile.

“Nous pensons vraiment que l’ergonomie de l’utilisation d’un Mac est que vos mains sont posées sur une surface, et que lever le bras pour piquer un écran est une chose assez fatigante à faire”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que nous ayons regardé les autres gars à ce jour et dit, à quelle vitesse pouvons-nous y arriver?”

Détail du nouveau brevet qui comprend une description de l’écran tactile tactile

L’objectif principal du nouveau brevet est de décrire les méthodes par lesquelles un utilisateur peut exploiter deux ou plusieurs dispositifs en même temps.

“Un utilisateur interagit parfois avec plusieurs appareils pour accéder au contenu stocké sur ou accessible via les appareils respectifs”, explique le brevet. “Cependant, certains appareils ont ou sont connectés à des écrans qui sont moins optimaux pour visualiser le contenu. En outre, l’utilisateur est parfois plus à l’aise avec certains périphériques d’entrée pour interagir avec le contenu.”

Après avoir donné des exemples allant de la façon dont les images sont affichées aux méthodes par lesquelles les utilisateurs stockent et manipulent des fichiers ou des documents sur différents appareils, le brevet affirme que les méthodes actuelles ne sont plus efficaces ni efficientes.

“Mais les méthodes pour effectuer ces navigations et animer la transition entre les interfaces utilisateur associées dans une hiérarchie d’interface utilisateur sont lourdes et inefficaces”, dit-il. “De plus, ces méthodes prennent plus de temps que nécessaire, gaspillant ainsi de l’énergie. Cette dernière considération est particulièrement importante dans les appareils fonctionnant sur batterie.”

“De plus, les transitions brusques entre les différentes interfaces utilisateur peuvent distraire et secouer les utilisateurs, réduisant l’efficacité et le plaisir de l’utilisateur lors de l’utilisation de l’appareil”, poursuit-il.

Le brevet fait référence à des situations où l’écran d’un appareil peut être positionné sur l’autre, bien qu’il ne donne pas beaucoup d’exemples. Une possibilité est lorsque l’utilisateur a un MacBook Pro mais utilise également un iPhone qu’il déplace devant l’ordinateur portable.

“Alors qu’un deuxième dispositif électronique ayant un deuxième affichage est placé sur une première région du premier affichage, le procédé comprend la détection, via le ou les dispositifs d’entrée du premier dispositif électronique, d’une première entrée utilisateur”, explique le brevet.

Dans ce qui peut être un autre exemple de simple tentative de couvrir toutes les possibilités futures, le brevet se réfère à l’utilisation du regard, des commandes vocales et des touches de l’écran d’un utilisateur pour déterminer où son attention est focalisée. Il se peut, par exemple, qu’un utilisateur regarde quelque chose sur un écran plus grand tout en contrôlant la lecture via son téléphone.

Le brevet d’Apple décrit comment les deux appareils peuvent afficher des choses différentes selon l’endroit où vous vous concentrez et ce que vous faites. Il s’agit également des deux appareils reconnaissant la proximité l’un de l’autre et choisissant d’afficher les informations pertinentes sur chacun d’eux lorsqu’ils sont ensemble.

“Les méthodes actuelles pour interagir avec le contenu affiché sur les appareils électroniques sont obsolètes, prennent du temps et sont inefficaces”, dit-il. “Par exemple, certaines méthodes existantes utilisent des interfaces utilisateur complexes et chronophages, qui peuvent inclure plusieurs pressions de touches ou frappes de touches, et peuvent inclure des interfaces utilisateur étrangères. De plus, ces méthodes prennent plus de temps que nécessaire, gaspillant ainsi de l’énergie.”

Ces appareils peuvent inclure ceux qui n’ont pas d’écran tactile, comme un ordinateur portable avec un trackpad.

“Il existe un besoin de dispositifs électroniques qui fournissent des méthodes et des interfaces efficaces pour s’engager dans des interactions entre appareils. De telles techniques peuvent réduire la charge cognitive sur un utilisateur qui interagit avec le contenu affiché dans les interfaces utilisateur des ordinateurs des appareils qui sont placés les uns sur les autres, ce qui permet améliorer la productivité “, conclut-il.

Les quatre inventeurs crédités sur le brevet incluent Chang Zhang, dont les 50 brevets précédents incluent un pour «Dispositif d’entrée multifonction avec une couche de détection capacitive intégrée» – c’est-à-dire un Apple Pencil avec une interface tactile.