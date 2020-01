Apple lance Apple TV + la bande-annonce de “Mythic Quest: Raven’s Banquet”

Apple a lancé la première bande-annonce de “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, une comédie axée sur les essais et les tribulations de la création de jeux vidéo, nous donnant un aperçu de ce qui attend en février.

La bande-annonce de deux minutes donne le ton à la prochaine série d’Apple, “Mythic Quest: Raven’s Banquet”. Il donne aux téléspectateurs un aperçu des personnages et des scénarios qui seront violés dans la première saison de la série, tels que traiter avec un patron mégalomane, des défis créatifs et des politiques de bureau. “Mythic Quest” fera ses débuts le 7 février.

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” est centré sur une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils surmontent les défis de l’exécution d’un jeu vidéo populaire. L’émission est exclusivement diffusée sur Apple TV + d’Apple.

Le spectacle est écrit par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur “It’s Always Sunny in Philadelphia”. McElhenney jouera le rôle de directeur créatif de la société de fiction.

Parmi les autres acteurs, mentionnons F. Murray Abraham («The Grand Bdapest Hotel», «Star Trek: Insurrection») Danny Pudi («Community») Imani Hakim («Everybody Hates Chris») Charlotte Nicdao («A gURLs wURLd», ) David Hornsby («Il fait toujours beau à Philadelphie») Ashly Burch («Horizon Zero Dawn», «Borderlands») et Jessie Ennis («Hits»).

L’émission est produite par McElhenney et Day, aux côtés de membres du personnel d’Ubisoft Film & Television, 3Darts et Lions Gate.

La première saison de l’émission se composera de neuf épisodes d’une demi-heure.

“Mythic Quest” est maintenant le deuxième spectacle qu’Apple a renouvelé pour une deuxième saison avant ses débuts. Le premier était «Little America» d’Apple.

Toute personne intéressée à regarder la série aura besoin d’un abonnement à Apple TV +. Les clients qui ont acheté un iPhone, iPad, Mac, Apple TV et iPod touch après le 10 septembre 2019 sont éligibles pour une durée limitée d’un an sur Apple TV.

