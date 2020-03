Apple lance ARKit 3.5 avec de nouvelles fonctionnalités iPad Pro LiDAR

Apple a annoncé mardi une nouvelle mise à jour incrémentielle de la plate-forme de réalité augmentée ARKit qui permettra aux utilisateurs et aux développeurs de profiter du nouveau capteur LiDAR sur les iPad Pros 2020.

ARKit 3.5 présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs qui tirent parti du scanner LiDAR de l’iPad Pro.

Les nouveaux modèles iPad Pro de 11 et 12,9 pouces sont équipés d’un scanner LiDAR qui utilise des lasers pour créer avec précision des cartes de profondeur d’un environnement.

Parallèlement à iOS et iPadOS 13.4, Apple a également déployé ARKit 3.5, qui présente de nombreuses fonctionnalités et avantages étendus du système de cartographie en profondeur iPad Pro. La disponibilité a été annoncée mardi.

Les développeurs pourront utiliser une nouvelle API de géométrie de scène dans ARKit 3.5 pour créer des expériences de réalité augmentée avec l’occlusion d’objets et la physique du monde réel pour les objets virtuels. Plus précisément, Scene Geometry permettra à une application ARKit de créer une carte topologique d’un environnement, débloquant de nouvelles fonctionnalités AR et des informations et informations supplémentaires pour les développeurs.

ARKit 3.5 permettra également le placement automatique instantané d’objets AR et la capture de mouvement améliorée et l’occlusion des personnes pour toutes les expériences ARKit, sans avoir besoin de modifier le code ou de nouveaux ajouts.

La mise à jour ARKit précédente, ARKit 3, a introduit la prise en charge du suivi du visage, du suivi simultané des caméras avant et arrière et de la détection améliorée des objets 3D.