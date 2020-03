Apple lance de nouvelles couleurs printanières pour les coques iPhone et les bracelets Apple Watch

Alors que le printemps approche à grands pas, Apple a rafraîchi les couleurs de certains de ses accessoires les plus appréciés, notamment les bracelets Apple Watch, les étuis pour iPhone et les iPad Folios.

Un échantillon de ce que le rafraîchissement printanier d’Apple a apporté à la gamme de groupes Apple Watch

Nouvelles couleurs de coque pour iPhone

Étui en silicone pour iPhone 11 Pro (couleur pamplemousse illustrée)

Les étuis en silicone d’Apple pour la gamme iPhone 11 et iPhone 11 Pro sont désormais disponibles en Cactus, Pamplemousse et Surf Blue. Le folio en cuir a maintenant des options de couleur bleu marine, paon et framboise.

Nouvelles couleurs du folio iPad

Juste à temps pour la nouvelle actualisation de l’iPad Pro, les étuis iPad Folio, 7ème génération Smart Cover et iPad mini sont désormais disponibles en Cactus et Surf Blue.

Collections colorées de bracelets Apple Watch

Quiconque cherche à mettre à jour son Apple Watch peut choisir plusieurs bandes différentes. Les bandes Nike Apple Watch reçoivent une mise à niveau, avec la Nike Sport Loop voyant World Indigo / Lime Blast et Hyper Crimson / Neptune Green. Le Nike Sport Band est désormais disponible en noir / citron vert et turquoise minuit / vert aurore.

Le Sport Band d’Apple est désormais disponible en Cactus, Pamplemousse et Surf Blue. Le Sport Loop obtient quelques couleurs supplémentaires, en voyant des versions bicolores en Neon Lime, Neon Pink, Sunshine, Surf Blue et Vitamin C ajoutées à la gamme.

Les groupes de style luxe reçoivent également une mise à jour. La boucle en cuir d’Apple est désormais disponible en paon, un joli bleu-vert. La boucle moderne obtient un rafraîchissement bleu profond et framboise.

Enfin, les options Hermes sont également actualisées. Les nouvelles couleurs incluent le Blanc Swift Leather Allover Print Double Tour, le Noir Gala Leather Single Tour Rallye et le Noir Swift Leather Allover Print.