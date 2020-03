Apple lance iOS 13.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4, macOS 10.15.4

Apple a publié iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, macOS 10.15.4 et watchOS 6.2 au public, les mises à jour du système d’exploitation introduisant la prise en charge des écouteurs Powerbeats 4 ainsi qu’une collection de corrections de bugs et d’améliorations.

Mises à jour mardi, les mises à jour d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4 remplacent la version précédente des systèmes d’exploitation, iOS 13.3.1 et iPadOS 13.3.1, qui a été publiée le 28 janvier. Les utilisateurs peuvent demander manuellement la mise à jour sur leur iPhone ou iPad via l’application Paramètres, en sélectionnant Général puis Mise à jour logicielle, puis l’option d’installer la mise à jour si elle est disponible sur cet appareil.

Pour les utilisateurs dont les mises à jour automatiques sont activées sur leur appareil, une notification s’affiche une fois la mise à jour téléchargée, indiquant que la mise à jour est prête à être installée.

Les mises à jour devraient en grande partie inclure des éléments offerts dans les versions bêta antérieures, ce qui impliquait qu’Apple publie cinq générations de versions aux développeurs et aux membres de son programme public de tests bêta. La version bêta la plus récente date du 10 mars.

On pense que l’une des raisons des mises à jour est le lancement et la disponibilité du Powerbeats 4, un ensemble d’écouteurs de Beats annoncé le 16 mars. Apple publie généralement des mises à jour logicielles après les principaux lancements de produits, afin d’assurer la compatibilité avec le nouveau Matériel.

Les versions antérieures d’iOS et iPadOS 13.4 comprenaient des modifications telles que le retour du partage de dossiers iCloud, un moyen pour les développeurs de vendre des applications macOS et iOS en un seul achat, de nouveaux autocollants Memoji, des mises à jour de la barre d’outils pour Mail, des raccourcis clavier pour Photos, des ajustements de partage familial dans l’application TV et les nouveaux contrôles CarPlay. Des références à une API CarKey ont également été trouvées, suggérant une utilisation future d’un iPhone ou d’une Apple Watch comme clé de voiture NFC.