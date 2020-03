Apple lance la quatrième version bêta du développeur watchOS 6.2

Arrivant un jour après les autres versions bêta des développeurs du quatrième cycle, Apple a fourni une nouvelle version de watchOS 6.2 pour le téléchargement et les tests.

Les versions des systèmes d’exploitation fournis dans le cadre du programme bêta pour les développeurs peuvent être téléchargées à partir du site Web Apple Developer Center, ou en tant que mise à jour en direct pour les appareils déjà inscrits au programme. Les homologues bêta publics arrivent généralement peu de temps après les variantes de développement et peuvent être récupérés sur le site Web du programme logiciel Apple Beta.

La quatrième version de développeur de watchOS 6.2 apparaît un jour après la sortie des quatre autres versions de développeur et de version bêta publique de ce cycle actuel: iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 et macOS 10.15.4. Auparavant, watchOS était arrivé aux côtés des autres le 26 février pour la troisième version, le 19 février pour la seconde et le 5 février pour la première.

AppleInsider et Apple recommandent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, car il existe une possibilité à distance de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs doivent installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.

Trouvez-vous des changements dans les nouveaux bêtas? Contactez-nous sur Twitter à @AppleInsider ou @Andrew_OSU, ou envoyez un courriel à Andrew à [email protected].