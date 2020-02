Apple lance les deuxièmes bêtas pour macOS 10.15.4, iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2

Apple a proposé une nouvelle série de versions bêta pour les développeurs à ceux qui sont inscrits au programme de test de l’entreprise, avec de nouvelles versions bêta d’iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2 et macOS 10.15.4 maintenant disponibles en téléchargement.

Les nouvelles versions bêta peuvent être récupérées par les développeurs participant au programme de test en tant que mise à jour en direct sur les appareils qui ont été utilisés pour les versions bêta précédentes, ou via l’Apple Developer Center. Les versions bêta publiques de chaque version du système d’exploitation bêta arrivent généralement peu après la version bêta du développeur, via le site Web du programme logiciel Apple Beta.

La première génération de bêtas pour le cycle en cours a été émise le 5 février.

Les premières versions bêta d’iOS et d’iPadOS 13.4 incluent un certain nombre de modifications, y compris le retour du partage de dossiers iCloud, qui était initialement promis pour iOS 13 mais a été supprimé avant sa sortie. Un autre grand changement est la possibilité pour les développeurs d’offrir un seul achat d’application qui fonctionne non seulement sur iPhone et iPad, mais aussi sur Mac et Apple TV, évitant ainsi aux clients d’acheter plusieurs fois la même application.

Un ajout inattendu a été les références à une nouvelle API CarKey, qui semble suggérer qu’un iPhone ou une Apple Watch pourraient être utilisés pour verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture à l’avenir.

Neuf nouveaux autocollants Memoji, une barre d’outils de messagerie réorganisée, de nouveaux raccourcis clavier sur iPad dans l’application Photos, des ajustements à l’application TV pour le partage familial, de nouveaux contrôles CarPlay et une mise à jour de l’invite d’autorisation d’accès à l’emplacement ont également été repérés dans iOS.

Dans tvOS 13.4, il y avait des références au nouveau matériel Apple TV 4K, y compris un nouveau numéro de modèle.

AppleInsider et Apple lui-même suggèrent fortement aux utilisateurs d’éviter d’installer des bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, en raison du risque de perte de données ou d’autres problèmes. Il est plutôt recommandé d’installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et de s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes au préalable.

