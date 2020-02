Apple lance les premiers bêtas pour macOS 10.15.4, iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2

Apple a relancé le cycle bêta une fois de plus, offrant aux testeurs de développement les premières versions bêta d’iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4, watchOS 6.2 et macOS 10.15.4.

Le «mode sombre» d’iOS 13

Les versions les plus récentes peuvent être téléchargées via l’Apple Developer Center pour ceux qui sont inscrits au programme de test, ou via une mise à jour en direct sur les appareils exécutant le logiciel bêta. Les versions bêta publiques arrivent généralement quelques jours après la version développeur, via le site Web du programme logiciel Apple Beta.

Le début de la dernière série de bêtas apparaît huit jours après la fermeture par Apple de la collection précédente, avec la sortie d’iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, tvOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 et macOS 10.15.3 pour le public le 28 janvier. Le dernier cycle de bêtas a pris trois itérations et s’est déroulé en décembre et janvier.

Au moment de la publication, on ne sait pas exactement ce que les bêtas contiennent en termes de nouvelles fonctionnalités, le cas échéant. La dénomination des versions bêta suggère d’inclure des changements et améliorations majeurs, plutôt que d’agir comme une version plus incrémentielle.

AppleInsider, et Apple lui-même, recommandent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur les appareils principaux ou le matériel qu’ils jugent “essentiels à la mission”, car il existe une possibilité très éloignée de perte de données ou d’autres problèmes. Les testeurs devraient plutôt installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels comme alternative plus sûre et pour toujours s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.

Trouvez-vous des changements dans les nouveaux bêtas? Contactez-nous sur Twitter à @AppleInsider ou @Andrew_OSU, ou envoyez un courriel à Andrew à [email protected].