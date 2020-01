Apple lance les troisièmes versions bêta d’iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2, tvOS 13.3.1

Apple en est maintenant à sa troisième série de versions bêta pour les développeurs, avec de nouvelles versions d’iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 et tvOS 13.3.1 maintenant disponibles pour les tests.

Les dernières versions peuvent être acquises par les développeurs dans le cadre du programme de test bêta via l’Apple Developer Center, ou en tant que mise à jour en direct pour le matériel utilisant déjà des versions bêta antérieures. Une version bêta publique des versions devrait bientôt arriver et sera disponible sur le site Web du programme logiciel Apple Beta.

Le premier lot de versions a été publié le 17 décembre, tandis que le second a suivi une pause pour les vacances le 14 janvier. Le cycle bêta précédent, pour iOS 13.3, iPadOS 13.3, watchOS 6.1.1 et tvOS 13.3, s’est terminé le 10 décembre. après quatre tours.

Comme les notes de mise à jour pour chacun des bêtas indiquent qu’il n’y a pas de “notes de version” disponibles, on ne sait pas exactement en quoi les mises à jour se composeront, à part les corrections de bugs et les améliorations de performances attendues. Le nom incrémentiel de chaque système d’exploitation se prête fortement à ces versions de maintenance, plutôt qu’à des mises à jour avec des modifications de fonctionnalités plus importantes.

AppleInsider et Apple suggèrent fortement aux utilisateurs d’éviter d’installer des bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, en raison du risque de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, la recommandation est d’installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels, et de s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes de données importantes avant d’apporter des modifications majeures.

Trouvez-vous des changements dans les nouveaux bêtas? Contactez-nous sur Twitter à @AppleInsider ou @Andrew_OSU, ou envoyez un courriel à Andrew à [email protected].