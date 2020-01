Apple lance macOS 10.15.3, iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, tvOS 13.3.1, watchOS 6.1.2

Apple a publié iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2, macOS 10.15.3 Catalina et tvOS 13.3.1 au public, les dernières versions proposant des corrections de bogues et des améliorations de performances pour les iPhones et iPads sous forme de plus petit incrément. plutôt que d’offrir de nouvelles fonctionnalités majeures.

Publiée mardi, la mise à jour remplace les versions précédentes des systèmes d’exploitation, iOS 13.3 et iPadOS 13.3, livrées le 10 décembre. Les utilisateurs peuvent mettre à jour manuellement leur iPhone et iPad en accédant à l’application Paramètres puis en sélectionnant Général, puis Mise à jour logicielle, puis l’option d’installer la mise à jour si elle est mise à leur disposition.

Les utilisateurs dont les mises à jour automatiques sont activées seront informés lorsque la mise à jour aura été téléchargée sur leur appareil, avec une notification l’informant qu’elle est prête à être installée. Les mises à jour pèsent à 275,1 mégaoctets pour iOS et 181,7 mégaoctets pour iPadOS.

Pour les propriétaires d’iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 et iPad mini 3, une mise à jour est également disponible qui porte leurs installations iOS à la version 12.4.5.

La sortie arrive après un total de trois cycles bêta qui ont eu lieu en décembre et janvier. La dernière tentative de bêta a eu lieu le 22 janvier pour la plupart des systèmes d’exploitation, mais le 24 janvier pour macOS.

Alors qu’Apple a refusé de fournir des détails sur les changements dans les notes de version des bêtas, le changement de numéro incrémentiel a indiqué que les modifications seraient de petite taille et n’introduiraient pas de nouvelles fonctionnalités.

Les mises à jour contiennent respectivement:

iOS 13.3.1

Résout un problème dans les limites de communication qui pouvait permettre l’ajout d’un contact sans entrer le mot de passe Screen Time.

Ajoute un paramètre pour contrôler l’utilisation des services de localisation par la puce U1 Ultra Wideband.

Résolution d’un problème pouvant entraîner un retard momentané avant de modifier une photo Deep Fusion prise sur iPhone 11 ou iPhone 11 Pro.

Résout un problème avec Mail qui pouvait entraîner le chargement d’images distantes même lorsque le paramètre «Charger les images distantes» était désactivé.

Résout un problème qui pouvait faire apparaître plusieurs boîtes de dialogue d’annulation dans Mail

Résolution d’un problème selon lequel FaceTime pourrait utiliser la caméra ultra large orientée vers l’arrière au lieu de la caméra large.

Résout un problème où les notifications push pouvaient ne pas être délivrées via le Wi-Fi.

Résout un problème CarPlay qui pourrait provoquer une distorsion du son lors des appels téléphoniques dans certains véhicules.

Présente la prise en charge des voix Siri en anglais indien pour HomePod.

iPadOS 13.3.1

Résout un problème dans les limites de communication qui pouvait permettre l’ajout d’un contact sans entrer le mot de passe Screen Time.

Résolution d’un problème lié à la messagerie pouvant entraîner le chargement d’images distantes même lorsque le paramètre «Charger les images distantes» est désactivé.

Résout un problème qui pouvait faire apparaître plusieurs boîtes de dialogue d’annulation dans Mail.

Résout un problème où les notifications push pouvaient ne pas être délivrées via le Wi-Fi.

Présente la prise en charge des voix Siri en anglais indien pour HomePod.