Apple lance macOS Catalina 10.15.3 beta 3 aux développeurs pour les tests

Quelques jours après la sortie des dernières versions bêta d’iOS, iPadOS, tvOS et watchOS, Apple a mis le macOS 10.15.3 beta 3 à la disposition des développeurs pour les tests.

La dernière version bêta de macOS Catalina peut être téléchargée via le Centre des développeurs Apple pour ceux qui sont inscrits au programme de test, ou via une mise à jour en direct sur les appareils exécutant le logiciel bêta. Les versions bêta publiques arrivent généralement quelques jours après la version développeur, via le site Web du programme logiciel Apple Beta.

On ne sait pas ce qu’Apple modifie ou met à jour dans aucun des bêtas, car les documents de support pour chaque version indiquent qu’il n’y a pas de “notes de version” pour la mise à jour logicielle. La nature incrémentale de chacun suggère fortement que les bêtas sont destinés à des améliorations de performances et à des changements mineurs, plutôt que liés à l’ajout ou à la modification de fonctionnalités.

AppleInsider et Apple recommandent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, car il existe une possibilité à distance de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs doivent installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.