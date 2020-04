Apple lance trois nouvelles bobines grésillantes présentant du contenu Apple TV +

Apple a présenté une partie de son contenu Apple TV + avec trois nouvelles bobines grésillantes sur YouTube, avec des émissions comme «Defending Jacob» et «See».



Apple TV + est un service de streaming plein de contenu exclusif

Apple TV + continue de croître avec de nouveaux contenus qui font leurs débuts chaque mois, et avec cela viennent plus de spots télévisés et de publicités. Trois de ces vidéos ont été téléchargées sur la chaîne YouTube d’Apple pour Apple TV jeudi après-midi présentant leurs meilleures émissions avec des critiques élogieuses.

La première vidéo, “Originals”, montre des extraits de leurs plus grands drames, montre leur casting étoilé et répertorie certaines des critiques du critique. Vous verrez des morceaux de “The Morning Show”, “The Banker”, “Truth Be Told”, “See” et “Defending Jacob” dans cette trente-huitième place.

La deuxième vidéo, “Unbelievable Journeys”, présente un thème de transformation à travers le voyage des héros avec des extraits de projets plus ambitieux d’Apple comme “Servant” et “See”. Le slogan ici est: “Des voyages incroyables. Des rêves imparables. Tout en un.”

La troisième et dernière vidéo, “Icons”, contient plus de photos de leurs acteurs et actrices super célèbres, et comprend des extraits d’autres contenus comme “Amazing Stories”, “Home Before Dark” et “Beastie Boys Story”. Le slogan ici est: “Les personnages qui deviennent des icônes. Les histoires qui deviennent des légendes.”

Le service de streaming Apple TV + propose une collection de films et de séries destinés à offrir la qualité plutôt que la quantité. Bien que le catalogue ne touche pas à la taille et à l’étendue de Netflix ou Disney +, il propose un contenu convaincant pour seulement 4,99 $ par mois.