Apple lance un avertissement sur le coronavirus avant la réunion des actionnaires

Apple a émis un avertissement aux actionnaires présents à l’assemblée annuelle des actionnaires de mercredi au sujet du coronavirus, demandant aux personnes qui ont récemment visité la Chine de s’assurer qu’elles s’auto-mettent en quarantaine pendant deux semaines à l’avance, afin de minimiser la propagation du virus.

Le théâtre Steve Jobs à Apple Park

Annoncée le 3 janvier, l’assemblée annuelle des actionnaires au Steve JobsTheater d’Apple Park sera l’occasion pour les actionnaires de voter sur une variété de mesures différentes affectant l’entreprise. Cependant, en raison de l’épidémie de coronavirus en cours, Apple exhorte les actionnaires potentiellement infectés à ne pas participer et à risquer de compromettre davantage la santé.

Dans un message envoyé aux actionnaires, partagé par Sean Montgomery et repéré par ., Apple informe ses visiteurs qu’il “suit les directives officielles sur le COVID-19 des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et travaille en étroite consultation avec le public” experts en santé. ”

Plus directement, Apple écrit: «Nous demandons aux actionnaires qui se sont rendus en Chine en février de s’assurer qu’ils ont accompli la période de quarantaine de 14 jours requise avant l’assemblée pour y assister.»

Le coronavirus a provoqué la fermeture temporaire des activités commerciales et des transports dans de nombreuses zones touchées, en particulier en Chine, qui est l’épicentre de l’épidémie. Les partenaires de fabrication d’Apple, tels que Foxconn, ont pris des mesures pour assurer la sécurité des employés et minimiser les infections au détriment de la production, tandis que les propres points de vente d’Apple rouvrent lentement après la fermeture par précaution.

Tout actionnaire n’assistant pas personnellement à l’assemblée peut participer aux votes en ligne, via proxyvote.com.

L’assemblée des actionnaires couvrira un total de six propositions, y compris l’élection d’administrateurs, la ratification d’Ernst and Young en tant que cabinet d’expertise comptable agréé indépendant et l’approbation de la rémunération des dirigeants. Trois propositions d’actionnaires concernant l’accès aux procurations, la durabilité et la rémunération des dirigeants ainsi que les politiques de liberté d’expression sont également soumises au vote.

La réunion intéressera également les investisseurs préoccupés par l’avertissement d’Apple le 17 février selon lequel il manquera ses prévisions trimestrielles en raison du coronavirus. Contrairement à l’incident des prévisions de revenus de 2019, la correction pour 2020 a causé beaucoup moins de panique, bien qu’Apple n’ait pas proposé de chiffres alternatifs pour ses prévisions cette fois-ci.