Apple lance un clavier iPad à 350 $ alors que le monde est aux prises avec la récession

Apple a publié mercredi un nouveau clavier magique pour iPad Pro avec Trackpad, et son étiquette de prix provoque un peu d’agitation parmi les utilisateurs et les fans.

Le nouveau Magic Keyboard d’Apple avec Trackpad se vend entre 300 $ et 350 $, selon le modèle.

L’accessoire coûte 300 $ pour l’iPad Pro 11 pouces et 350 $ pour l’iPad Pro 12,9 pouces. Ce n’est pas exactement bon marché et semble particulièrement mal avisé au milieu d’une récession potentielle.

L’histoire ne se limite pas à son prix. Mais, s’il y en a plus pour justifier le coût, il reste à voir.

Un accessoire de 350 $ en temps de crise

Dans des circonstances normales, un accessoire de clavier avec un prix aussi élevé pourrait avoir suscité un roulement des yeux, ou peut-être la réaction habituelle que les produits Apple attirent des critiques. Au milieu de l’épidémie de coronavirus, il est un peu sourd.

Je fais défiler les actualités de l’iPad Pro et ses accessoires hors de prix car je suis plus soucieux de fournir des ESSENTIELS à ma famille pendant ce PANDÉMIE.

pic.twitter.com/FEAZxf2HuZ

– Jeff (@jeffundmg) 18 mars 2020

Le prix de la nouvelle coque Magic Keyboard à d’autres options ne fait pas mieux. Un clavier magique Bluetooth standard coûte 99 $ aux États-Unis. Un Magic Trackpad coûte 129 $. Bien que ce ne soit pas aussi pratique, c’est toujours 80 $ moins cher pour ce qui est essentiellement la même technologie de base.

Brydge a également fait des vagues l’année dernière avec le lancement de son propre accessoire de clavier trackpad tiers. Bien qu’il ne soit pas actuellement disponible à l’achat, le Brydge Pro + avec trackpad se vend 199,99 $ et 229,99 $ pour les versions 11 pouces et 12,9 pouces, respectivement.

Tout cela a contribué à des réactions moins que brillantes à propos du nouveau clavier magique, malgré le fait qu’il présente de nouvelles capacités pour les tablettes d’Apple.

Le clavier est trop WAAAYY … mais je le ferai tant qu’il fonctionnera avec mon iPad Pro actuel. Homme 350 $ c’est juste beaucoup ..

– Rick Boyett (@RickBoyett) 18 mars 2020

Était à bord jusqu’à ce que je viens de voir le prix – fudge that.

– Jack Whiting (@jackabox) 18 mars 2020

L’iPad Pro Magic Keyboard avec trackpad en vaut-il le coût?

Pour être clair, les claviers Apple iPad n’ont jamais nécessairement été «bon marché». Le précédent Smart Keyboard Folio est au prix de 179 $ et 199 $ pour les modèles 11 pouces et 12,9 pouces, respectivement.

Les nouveaux claviers magiques ne sont pas seulement des claviers avec un trackpad attaché à eux non plus. Ils présentent une charnière flottante qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché. Cela peut s’avérer être un point clé.

L’Apple Pro Stand a également suscité une indignation compréhensible pour son prix. Derrière cet outrage, il y avait un manque de compréhension de la conception soignée et méticuleuse de l’accessoire. Quelque chose de similaire se produit probablement ici.

N’oublions pas que les trackpads d’Apple sont largement considérés comme les meilleurs du marché, même parmi les utilisateurs d’ordinateurs portables Windows. Bien que nous n’ayons pas mis la main sur le nouveau iPad Magic Keyboard, il y a de fortes chances qu’il offre un niveau de fonctionnalité similaire.

Cela le placera probablement bien avant les options de trackpad iPad moins chères, comme celles de Brydge. Il n’est pas clair si la plupart des trackpads tiers prendront en charge les gestes de signature d’Apple, et nous verrons cela avec le temps.

La vue d’ensemble

Ce que beaucoup semblent avoir manqué, c’est la profondeur du changement qu’Apple a apporté à iPadOS.

En fin de compte, ce qui semble être un bon cas à l’ancienne de mauvais timing. Quand Apple développait la prise en charge du trackpad et de son nouveau clavier magique, l’épidémie de COVID-19 était probablement un petit coup sur le radar et non la pandémie de plantage du marché qu’elle est aujourd’hui.

Même alors que les magasins Apple du monde entier ferment leurs portes et que de nombreux employés d’Apple sont censés s’abriter sur place, les engrenages du calendrier de sortie des produits de la société doivent continuer de tourner.

Mais il est facile de manquer une vue d’ensemble dans des moments comme ceux-ci. En ce qui concerne iPadOS, Apple vient d’apporter ce qui est probablement l’un des changements les plus importants de son écosystème de tablettes. L’iPad Pro est désormais essentiellement un ordinateur portable.

Et, encore une fois, le prix de détail n’inclut pas seulement le prix d’un trackpad et d’un clavier. Apple devrait vendre des claviers trackpad fabriqués par Logitech pour moins de 150 $, au moins 50 $ de moins que les homologues Brydge susmentionnés.

Vu dans le vide, nous ne sommes pas enthousiasmés par le prix de 350 $ pour le clavier Apple. Nous aimons ce qu’il apporte à la table, mais un clavier qui coûte plus cher que l’iPad de 10,2 pouces semble sourd. Il peut y avoir des ventes, il n’y en a peut-être pas. Il peut baisser de prix, comme le HomePoddid après un certain temps, et ce n’est peut-être pas le cas.

Nous parions que, au-delà de cet accessoire unique et trop cher, les changements plus larges apportés à iPadOS et à l’écosystème iPad d’Apple vont finir par être beaucoup plus importants à long terme.