Apple lance un clavier iPad Pro avec trackpad plus tard en 2020

Selon des sources proches du dossier, Apple sortira un clavier iPad Pro avec un trackpad plus tard en 2020 pour aider à positionner la tablette par rapport à ses concurrents.

Étui pour clavier intelligent Apple avec iPad de 10,2 pouces

Un rapport publié jeudi après-midi affirme que le clavier est en cours de préparation pour une production de masse par Foxconn. Alors que la plupart des rumeurs suggèrent qu’une mise à jour iPad Pro est attendue au printemps 2020, le rapport de jeudi affirme que l’accessoire sera publié parallèlement à une mise à jour plus tard en 2020.

Le rapport de The Information affirme qu’Apple évalue un clavier iPad avec un trackpad depuis plusieurs années. D’autres conceptions auraient inclus des modèles avec des touches capacitives qui «imitent la réponse des touches mécaniques mais avec des capteurs».

Le clavier devrait être composé des mêmes matériaux que le Smart Keyboard Folio existant pour l’iPad Pro. Aucune discussion n’a été faite sur la disposition du clavier et du trackpad sur le boîtier, mais il imiterait probablement la disposition du MacBook Air avec un clavier au-dessus du trackpad sur l’appareil.

Apple devrait cependant formaliser l’accès au périphérique d’entrée du curseur. À l’heure actuelle, la compatibilité de la souris et du trackpad est basculée dans le menu Accessibilité, et la précision de pointage n’est pas notablement plus grande que ce que fournirait un doigt.

Les rumeurs entourant la mise à jour 2020 de la gamme iPad Pro suggèrent qu’il pourrait suivre la gamme iPhone 11 en ayant une bosse de caméra carrée et une configuration à trois caméras, ainsi que certaines spéculations selon lesquelles il aurait un dos en verre. On pense que les modèles avec des écrans de 11 et 12,9 pouces sont en route et utilisent la puce A13X.

Certaines sources de la chaîne d’approvisionnement ont suggéré qu’Apple pourrait introduire un modèle de 12 pouces, bien qu’il ne soit pas clair si cela se produira en raison de la proximité du facteur de forme de 12,9 pouces qui a été un pilier de la gamme de produits.

Il y a également eu des spéculations pour une sortie de l’iPad Pro plus tard en 2020, équipé d’un mini écran LED.