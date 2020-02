Apple lance un programme pour stocker le contenu plus près des consommateurs

Apple Edge Cache est un nouveau service qui permet une meilleure distribution de contenu aux utilisateurs finaux avec des serveurs gérés par Apple dans le réseau d’un fournisseur d’accès Internet.

Apple Edge Cache permet aux FAI partenaires de fournir du contenu directement aux utilisateurs.

Apple souhaite utiliser les réseaux et serveurs ISP existants pour héberger les données plus près de ses clients. Cela signifie que le contenu peut être pré-mis en cache sur un serveur à l’intérieur du réseau d’un FAI, ou que le contenu est affiché ou téléchargé par un client, ces données peuvent être conservées sur un serveur local pour l’utilisateur pour être réutilisées dans toute la zone de service du fournisseur. Il s’agit d’une pratique appelée mise en cache des bords.

Par exemple, vous et votre voisin diffusez tous les deux le même film dans un laps de temps relativement court. Normalement, vous allez à la fois envoyer une requête ping au serveur Apple le plus proche et le faire livrer via le réseau de distribution de contenu Akamai ou d’autres services de distribution de contenu qu’Apple vous a utilisés.

Lorsque cela se produit, les données transitent par un serveur ISP avant d’atteindre l’utilisateur. Avec la mise en cache de périphérie, le FAI peut conserver les données de ce contenu diffusé sur le serveur FAI local et vous les livrer, ou à toute personne connectée au même serveur FAI, encore et encore sans cingler à nouveau le serveur Apple d’origine.

Ce cache Edge permet une livraison de contenu plus rapide et plus fiable. Moins d’infrastructure Internet à traverser avant la livraison réduit le risque de problèmes, minimise le réacheminement et réduit la latence pour l’utilisateur, ce qui profite à l’utilisateur et au FAI. D’autres sociétés comme Netflix et Amazon ont déjà un système similaire pour la livraison de contenu.

Le système Apple Edge Cache est uniquement sur invitation et les demandes peuvent être envoyées via le portail du site Web pour le service pour examen. La configuration minimale requise pour les applications comprend un minimum de 25 Gbit / s de trafic Apple pendant les pics d’utilisation. Le réseau doit également fonctionner pour servir principalement les utilisateurs finaux plutôt que certains opérateurs de réseau.