Apple lance watchOS 6.2.1 avec la correction de bugs FaceTime Audio

Apple a publié mercredi watchOS 6.2.1, une mise à jour mineure qui corrige un bogue FaceTime trouvé dans la version précédente du logiciel.

watchOS 6.2.1, qui corrige un bogue FaceTime, arrive un jour après des mises à jour similaires sur iOS et iPadOS.

La nouvelle mise à jour résout un problème qui empêchait Apple Watch de participer aux appels FaceTime Audio avec des appareils exécutant iOS 9.3.6 et versions antérieures et OS X El Capitan 10.11.6 et versions antérieures.

watchOS 6.2.1 arrive juste un jour après qu’Apple a publié iOS 13.4.1 et iPadOS 13.4.1, qui contenaient tous les deux la même correction de bogue.

Les utilisateurs peuvent mettre à jour vers watchOS 6.2.1 en se dirigeant vers Général> Mise à jour du logiciel dans l’application iOS Watch. Les montres Apple doivent être chargées au moins à 50%, placées sur un chargeur et à portée d’un iPhone pour être mises à jour.

Apple a mis à jour le système d’exploitation Apple Watch pour la dernière fois en mars avec watchOS 6.2, qui a introduit des achats intégrés pour les applications, une extension de la prise en charge de l’ECG dans trois nouveaux pays et quelques corrections de bogues.