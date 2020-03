Apple lancera plusieurs modèles d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables Mac équipés d’ARM en 2021

Apple devrait intégrer ses conceptions de processeur ARM personnalisées dans plusieurs Mac en 2021, y compris les ordinateurs de bureau Mac et les modèles MacBook, selon Ming-Chi Kuo, analyste de TF Securities.

Des Mac comme le MacBook Air 2020 d’Apple pourraient bénéficier de processeurs ARM en 2021.

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Kuo dit qu’Apple va de l’avant avec une “stratégie de remplacement de processeur agressive” qui devrait porter ses fruits au quatrième trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021. Dans le cadre du mouvement, le géant de la technologie apportera ses puces ARM aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables Mac l’année prochaine.

Avec Apple qui contrôle la conception et la fabrication des puces, la société sera en mesure d’introduire de nouveaux modèles de Mac au plus fort de la demande du marché, selon Kuo. Surtout, la société ne sera plus tenue aux caprices d’Intel, qui a dans le passé retardé le développement et les livraisons de silicium promis.

En outre, le passage à des conceptions internes réduira les coûts de traitement d’environ 40% à 60%, estime Kuo. Des pièces moins chères sont synonymes de flexibilité de la structure des coûts et, peut-être, de prix de produits plus compétitifs.

Enfin, les Mac équipés d’ARM bénéficieront d’une différenciation du marché par rapport aux PC Windows, qui reposent presque exclusivement sur des processeurs Intel ou AMD.

Tout comme Apple est passé des puces ARM fabriquées par Samsung à ses propres conceptions de système sur puce de série A fabriquées par TSMC pour les appareils iOS, Mac devrait également bénéficier d’un avantage concurrentiel distinct en termes de prix et d’approvisionnement. En “ possédant la pile ”, le géant de la technologie de Cupertino pourra personnaliser ses processeurs pour définir les capacités uniques de Mac, qu’il s’agisse d’un professionnel MacBook Pro ou iMac Pro, ou d’un mince et léger orienté consommateur comme le MacBook Air.

Kuo prédit également qu’Apple adoptera l’USB 4.0 en 2022.

Au cours de la période de transition, Kuo estime que les expéditions annuelles de Mac passeront de 25 à 30 millions d’unités, contre 20 millions actuellement.

Apple a spéculé sur le passage de sa plate-forme Mac à ARM pendant près d’une décennie, avec des rumeurs initiales peu de temps après que la société a lancé sa première puce de série A avec le SoC A4 de l’iPhone 4 en 2010. Des rumeurs concrètes sur un Mac alimenté par ARM sont arrivées en février , quand Kuo a fixé une date sur un début matériel. À l’époque, l’analyste a déclaré s’attendre à un ARM Mac au cours du premier semestre de 2021, mais plus récemment, il a augmenté cette chronologie, affirmant qu’un MacBook avec un processeur conçu par Apple arriverait sur le marché d’ici la fin de 2020.