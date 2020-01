Apple lancera un nouveau modèle d’iPhone abordable en mars

Ajoutant à une série de rumeurs entourant un modèle d’iPhone à bas prix provisoirement surnommé “iPhone SE 2”, un rapport publié mardi annonce que le suivi très attendu de l’iPhone SE entrera en production le mois prochain.

Citant des sources proches du dossier, Bloomberg rapporte que les fournisseurs d’Apple devraient commencer à fabriquer la variante iPhone abordable encore non annoncée en février avant un lancement public en mars.

Apple a lancé pour la dernière fois un combiné destiné au grand public avec l’iPhone SE en mars 2016. Ce modèle a emprunté un design à l’iPhone 5s, qui avait deux ans à l’époque, et l’a emballé avec la technologie actuelle, y compris un processeur A9 et un appareil photo de 12 mégapixels. Le modèle était au prix de 399 $.

Le géant de la technologie devrait suivre une stratégie similaire avec “iPhone SE 2”. Selon les prévisions des analystes, le prochain téléphone devrait partager un design externe avec l’iPhone 8, actuellement l’iPhone le moins cher à 449 $. Un écran de 4,7 pouces est également prévu, tout comme l’inclusion d’un bouton d’accueil Touch ID pour l’authentification biométrique et la navigation dans l’interface utilisateur.

Comme l’iPhone SE, l’iPhone à bas prix de la prochaine génération serait doté de la dernière technologie de processeur d’Apple, l’A13 Bionic, ainsi que de la technologie de caméra de génération actuelle.

Un certain nombre de publications du secteur commercial ont spéculé sur la feuille de route iPhone 2020 d’Apple, certains affirmant que la société pourrait lancer deux modèles à bas prix en 2020. L’analyste noté Ming-Chi Kuo a suggéré qu’Apple développe en effet un “iPhone SE 2” à écran plus large. mais a l’intention de libérer le combiné en 2021. D’autres rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur une variante “SE 2” avec affichage intégral et Face ID, bien que la validité de ces affirmations soit au mieux fragile en raison de coûts de production prohibitifs.

Hon Hai, Pegatron et Wistron ont été choisis pour assembler l’iPhone abordable de nouvelle génération, selon le rapport d’aujourd’hui.