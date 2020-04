Apple livre 160 000 écrans faciaux médicaux à Los Angeles

Le port de Los Angeles a annoncé vendredi qu’il avait reçu 160 000 des écrans faciaux conçus par Apple dans le cadre du programme de dons de la société.



Une illustration des écrans faciaux conçus et produits par Apple.

Dans le cadre de ses efforts plus larges pour aider les organisations à lutter contre le COVID-19, Apple a annoncé en avril qu’il lançait un “effort à l’échelle de l’entreprise” pour concevoir et produire des écrans faciaux pour le personnel médical et en première ligne de la réponse aux coronavirus.

Aujourd’hui, 160 000 de ces écrans faciaux ont été livrés à Logistics Victory Los Angeles, un effort de la ville qui relie les fournisseurs d’équipements de protection individuelle aux organisations qui en ont besoin.

“Los Angeles remercie Apple pour ce généreux don de protections faciales essentielles aux travailleurs de la santé de première ligne aux prises avec la pandémie de COVID-19”, a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port de Los Angeles et, depuis mars, directeur de la logistique de Los Angeles.

Apple a commencé à distribuer ses écrans faciaux aux hôpitaux de la vallée de Santa Clara au début du mois d’avril, avec l’intention d’envoyer au moins un million de masques d’ici la fin de la deuxième semaine du mois.

“Ces emballages sont à plat. 100 par boîte”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une vidéo sur Twitter le 5 avril. “Chaque bouclier est assemblé en moins de deux minutes et est entièrement réglable. Nous achetons des matériaux et fabriquons aux États-Unis et en Chine. . “

Apple se consacre à soutenir la réponse mondiale à COVID-19. Nous avons maintenant acheté plus de 20 millions de masques via notre chaîne d’approvisionnement. Nos équipes de conception, d’ingénierie, d’exploitation et d’emballage travaillent également avec des fournisseurs pour concevoir, produire et expédier des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux. pic.twitter.com/3xRqNgMThX – Tim Cook (@tim_cook) 5 avril 2020

L’Apple Face Shield a une page d’assistance dédiée aux employés de la santé avec des instructions sur l’assemblage, l’utilisation et le nettoyage.