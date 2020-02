Apple louant 220 000 pieds carrés de bureaux dans le 11 Penn Plaza de New York

Les plans continus d’Apple pour se développer à New York ont ​​apparemment abouti à la signature d’un nouveau bail, le fabricant d’iPhone prenant le contrôle de 220 000 pieds carrés d’espace de bureau près de Madison Square Garden.

Auparavant spéculé en janvier, l’accord devait reprendre les 11e et 14e étages du 11 Penn Plaza, récemment rebaptisé «Penn 11». Outre ces quatre étages du bâtiment Art déco, Apple aurait également des options supplémentaires pour l’espace au neuvième étage.

L’accord, selon des sources du New York Post, est en cours d’exécution avec le propriétaire du bâtiment Vornado Realty Trust, couvrant certains des étages actuellement occupés par Macy’s. Le grand magasin déménage le siège social à Long Island City et sous-loue son espace estimé à plus de 300 000 pieds carrés.

On pense qu’Apple a obtenu la sous-location à un prix de l’ordre de 60 $ le pied carré. Cependant, l’accord est pour une occupation de cinq ans avec des options à prolonger si nécessaire, donc Macy sera toujours responsable si Apple ne renouvelle pas jusqu’à la fin de son propre bail en 2035.

Il y a de fortes chances qu’Apple puisse encore quitter l’espace après la fin de la sous-location de cinq ans, car des sources du rapport affirment qu’Apple souhaite toujours trouver un arrangement plus permanent.

La signature du bail fait suite aux tentatives d’Apple de gagner plus d’espace dans d’autres endroits, comme l’ancien bureau de poste James A. Farley, qui a également été récemment rénové par Vornado. Au début de 2019, Apple était en négociations avancées pour un espace de 60000 pieds carrés à 55 Hudson Yards, tandis qu’en août 2019, des rapports suggéraient qu’il cherchait un espace dans la région de 750 000 pieds carrés.

Le bail donne à Apple un espace de bureau considérablement plus grand pour se développer à New York. Avec sept magasins Apple Store à Manhattan, il loue également 45 000 pieds carrés de bureaux au 100-104 Fifth Avenue.