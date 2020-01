Apple loue l’intégralité du «Triangle Building» près d’Apple Park

Apple a loué l’intégralité du “Triangle Building” de San Jose, un immeuble de bureaux bien connu de six étages près du campus principal d’Apple Park.

Apple loue l’intégralité du “Triangle Building” à San Jose. | Source: Google Maps

Le géant de la technologie a loué les six étages de l’immeuble de bureaux de 86 000 pieds carrés au 5300 Stevens Creek Blvd., selon des documents publics rapportés par Mercury News.

Apple a loué une partie du bâtiment pour la première fois en 2012, bien que des informations provenant des services d’annonce immobilière révèlent que la société n’a pas utilisé l’espace en continu. Le bail annoncé aujourd’hui semble être une entreprise plus permanente, car la construction est en cours à tous les étages pour se préparer aux plans que la société a en réserve pour la propriété. Les logos Apple peuvent être vus dans tout le bâtiment, selon le rapport.

Le nouveau bail étend la présence d’Apple dans la région. L’année dernière, le fabricant d’iPhone a pris deux immeubles dans la même rue, tandis que le rapport d’aujourd’hui note que des bureaux sont loués dans un complexe situé juste en face de l’édifice Triangle.

Apple possède et loue plusieurs propriétés dans et autour de la baie de Californie, y compris un siège social à Cupertino et des bureaux à Santa Clara, San Jose, Milpitas et au-delà.