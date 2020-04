Apple Mac mini descend à 649 $, MacBook Pro 13 “amélioré 1 569 $

Le revendeur agréé Apple B&H Photo vient de publier deux nouvelles offres de matériel offrant les prix les plus bas du marché, et les remises sont disponibles uniquement chez AppleInsider. Procurez-vous un Mac mini 2018 pour seulement 649 $, ou optez pour le MacBook Pro 13 pouces d’Apple actuel avec 16 Go de mémoire et un SSD de 256 Go pour 1569 $, un niveau record.

Offre Mac mini exclusive

Mac mini 2018 (3,6 GHz, 8 Go, 128 Go): 649 $ * (150 $ de rabais)

* Pour activer l’offre, vous devez acheter via le lien de tarification ci-dessus à partir d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou d’un iPad. Voir les instructions détaillées ci-dessous.

Dans ce qui équivaut aux prix les plus bas disponibles, B&H Photo offre aux lecteurs d’IA deux offres exclusives sur le matériel Apple avec des économies allant jusqu’à 150 $ lors de l’activation via les liens de prix ci-dessous.

Le premier, le Mac mini d’Apple 2018, coûte 150 $, ce qui porte le prix jusqu’à 649 $.

Vendu ailleurs, cette configuration comprend un processeur quad-core 3,6 GHz avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Si vous recherchez le prix le plus bas sur une période Mac mini, c’est un excellent moyen de marquer un Mac à un prix abordable – avec des options de mise à niveau DIY également disponibles.

Instructions d’activation spéciales

Pour activer le prix de 649 $, vous devez acheter via le lien B&H sur cette page de produit Mac mini depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

N’oubliez pas d’ajouter un moniteur, un clavier et une souris

Écrans pour votre Mac mini: 64,99 $ et + (Jusqu’à 68% de rabais)

Apple Magic Mouse 2 en gris sidéral: 89 $ (10 $ de rabais)

Clavier magique Apple avec pavé numérique en gris sidéral: 139 $ (10 $ de rabais)

130 $ de rabais sur la configuration populaire du MacBook Pro 13 “



Ce MacBook Pro 13 pouces dispose de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 256 Go

MacBook Pro 13 “2019 (1,4 GHz, 16 Go, 256 Go) gris sidéral: 1569 $ * (130 $ de rabais)

* Pour activer la remise, vous devez acheter via le lien de tarification ci-dessus à partir d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou d’un iPad. Voir les instructions ci-dessous.

Cette semaine est également disponible un accord sur le dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple avec deux mises à niveau supérieures. Le modèle Space Gray dispose d’un processeur quad-core à 1,4 GHz, de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 256 Go (le double de la configuration standard du MacBook Pro 13 pouces).

Maintenant 1569 $ après un 130 $ de rabais exclusif chez B&H, cette offre est le prix le plus bas disponible d’au moins 30 $. Les acheteurs des États éligibles peuvent également profiter d’un remboursement de la taxe de vente avec la carte Payboo, en remettant 125 $ de plus dans votre portefeuille en moyenne, ou sans intérêt lorsqu’ils sont payés en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H.

Comment utiliser la remise

Pour activer le prix de 1569 $, vous devez acheter via le lien de prix B&H sur cette page de produit MacBook Pro 13 pouces. Nous nous excusons, mais la remise ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Offres Apple supplémentaires

