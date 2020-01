Apple Mac mini vs Intel NUC – le poids léger

Le Mac mini d’Apple est le Mac idéal pour de hautes performances dans un boîtier slimline, ainsi que pour ceux qui souhaitent utiliser leur propre moniteur au lieu de s’appuyer sur un écran intégré. Cependant, l’existence de concurrents compacts comme Intel NUC peut offrir une puissance de traitement à peu près équivalente dans une taille plus petite pour un peu moins d’argent.

Nous avons déjà parlé du Mac mini et de sa compatibilité avec la prochaine unité de calcul (NUC) d’Intel. À l’époque, le petit bureau d’Apple n’avait pas été mis à jour depuis longtemps – et nous revenons à ce point, avec un an et une génération de processeur depuis sa sortie.

Même avec la version professionnelle de 2018, le Mac mini réside dans une section du marché destinée aux personnes qui n’ont pas besoin d’un moniteur supplémentaire, comme un MacBook ou un iMac, car il possède déjà un écran. Il s’inscrit également dans la catégorie d’être un point d’entrée dans l’utilisation de macOS, ce qui en fait un premier Mac idéal pour les commutateurs à partir de PC Windows.

Nous voyons des gens l’acheter qui n’ont tout simplement pas assez d’espace pour un mini-tour à part entière et qui ont juste besoin de quelque chose qui occupe très peu de place mais qui fournit de grandes quantités de puissance de traitement. Bien que le minuscule Mac mini se soit certainement révélé un Mac capable et compact au fil des ans, ce n’est pas le seul appareil informatique sur le marché capable de fournir suffisamment de traitement aux utilisateurs tout en étant de taille minimale.

Un bon exemple de cela est la gamme Intel NUC, qui se compose d’un PC construit et conçu par Intel lui-même pour concurrencer directement le Mac mini en offrant bon nombre des mêmes qualités, quoique comme un système Windows. Offert généralement sous forme de kit évolutif, le NUC est similaire en ce qu’il prend très peu de place sur le bureau, mais en même temps, il inclut une capacité de traitement plus que suffisante pour la plupart des besoins informatiques.

Pour voir si le Mac mini est toujours à la hauteur, AppleInsider le compare à l’Intel NUC 8 Home, numéro de modèle NUC815BEK, fourni par Intel aux fins de cette comparaison. À des fins de comparaison, les versions équipées de Core i5 de chacune seront opposées.

Mac mini 2018 contre Intel NUC815BEK 2019 en chiffres

Apple Mac mini i5 Intel NUC Prix 1099 $ 750 $ Dimensions (pouces) 7,7 x 7,7 x 1,44,4 x 4,6 x 2,0 Poids (livres) 2,93,1 avec adaptateur Processeur Intel Core i5 6 cœurs 3,0 GHz Hz Intel Core i5 quadricœur 2,3 GHz Mémoire 8 Go, configurable sur 64 Go 8 Go, Configurable sur 32 Go de stockage SSD 256 Go, configurable sur 2 To SSD 256 Go, GraphicsIntel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics 655 Networking Wi-Fi (802.11ac), Gigabit Ethernet (option Ethernet 10 Go), Bluetooth 5.0 Wi-Fi (802.11ac), Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0HDMIHDMI 2.0 HDMI 2.0aUSB2x USB 3.1 Gen 24x USB 3.1 Gen 2 Thunderbolt / USB-C4x Thunderbolt 31x Thunderbolt 3 Audio Prise casque 3,5 mm, haut-parleur intégré Prise casque 3,5 mm Autres éléments Emplacement pour carte Micro SD, capteur IR, emplacement pour verrou Kensington

Petite stature

Mesurant 7,7 pouces carrés et 1,4 pouces d’épaisseur, le Mac mini est un design court mais large, ce qui le rend assez empilable avec d’autres matériels, ou utilisé comme socle. Dans un pincement, il pourrait facilement être placé sur le côté et stocké coincé entre les livres sur une étagère.

L’ajout de l’alimentation à l’encombrement de l’Intel NUC le rapproche beaucoup plus du Mac mini

La forme plate distinctive en fait un classique du design, aidé par les bords nets et les coins arrondis, ce qui en fait incontestablement Apple dans son apparence.

L’Intel NUC lui-même, cependant, est plus petit, mesurant à peine 4,4 pouces par 4,6 pouces, bien qu’il soit plus haut à 2 pouces de haut pour la variante “haute” qui peut accueillir un SSD de 2,5 pouces. Malgré la différence de hauteur, cela signifie que le NUC a non seulement un encombrement plus petit sur un bureau que le Mac mini, mais prend également un volume plus petit pour l’ordinateur lui-même.

Une partie de cette différence de volume est dans l’alimentation. L’Apple Mac mini dispose d’une alimentation interne et le NUC s’appuie sur une brique d’alimentation externe.

Connectivité Intel NUC, contre Apple Mac mini

Cela varie d’une personne à l’autre quant aux connexions importantes pour un ordinateur. En fonction de leurs priorités, un utilisateur peut préférer avoir plus de ports USB-A facilement disponibles sur d’autres types de connexion, ou Thunderbolt 3 peut être plus important.

L’arrière du Mac mini et d’Intel NUC offre de nombreuses options de connectivité

L’Apple Mac mini que nous examinons ici comprend un port HDMI 2.0, deux ports USB 3.1 de type A, quatre ports Thunderbolt 3, Gigabit Ethernet et une prise casque 3,5 mm. Tous les éléments sont également placés à l’arrière du châssis facilement positionné, de sorte que tout est accessible à partir d’un seul emplacement.

L’Intel NUC choisit de diviser ses entrées et sorties sur les côtés opposés du boîtier, avec quelques-unes à l’avant et quelques-unes à l’arrière, car il est utilisé sur un bureau et nécessite des connexions pour être facilement accessible au utilisateur.

Le NUC offre quelque chose que le Mac mini ne propose pas: les ports orientés vers l’avant

À l’arrière se trouve le port HDMI 2.0a, Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.1 de type A et le port Thunderbolt 3 solitaire. L’avant a deux ports USB 3.1 de type A et la prise casque 3,5 mm.

Une chose à l’avantage du NUC est l’inclusion d’un emplacement pour carte microSD latéral, qui peut être utilisé pour l’ingestion de médias ou même pour étendre le stockage. Alors que le Mac mini avait un lecteur de carte SD intégré, les versions modernes n’ont pas l’emplacement.

Les deux modèles incluent la prise en charge Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0. Cependant, Ethernet sur le Mac mini peut être mis à niveau vers un port Ethernet 10 Gigabit au moment de l’achat pour 100 $, tandis que le NUC devrait compter sur l’ajout d’un adaptateur Ethernet 10 Gigabit via le port Thunderbolt 3 pour environ 150 $ s’il doit effectuer le même exploit.

La puissance

Le Core i5 Apple Mac mini est équipé d’un processeur Intel i5-8500B, une puce à six cœurs cadencée à 3,0 GHz avec un Turbo Boost allant jusqu’à 4,1 GHz. Il est livré avec 8 Go de RAM par défaut, mais peut être configuré pour avoir 16 Go, 32 Go ou 64 Go de RAM.

L’Intel Core i5 dans le NUC n’est qu’une puce quadricœur, en particulier le 8259U, avec une vitesse d’horloge de base de 2,3 GHz pouvant être augmentée à 3,8 GHz. Encore une fois, le kit NUC que nous comparons ici commence avec 8 Go de RAM à sa base, mais peut être mis à niveau pour avoir jusqu’à 32 Go de mémoire.

Les résultats de Geekbench 5 marquent le Mac mini à 1034 pour les tests monocœur, avec un résultat multicœur de 4807. Notre NUC, qu’Intel a fourni à AppleInsider pour les tests, a fourni des résultats de 1 014 pour les tests monocœur et de 3 701 pour les multicœurs, ce qui indique qu’il est à peu près au même niveau que le bureau Apple de la taille d’une pinte pour les opérations à filetage unique, mais est assez lent peu dans les applications multicœurs.

Cela s’étend également aux graphiques, car comme les deux utilisent des solutions graphiques intégrées au lieu d’un GPU discret, le Mac mini et le NUC sont à la merci des choix graphiques d’Intel. Ni l’Intel UHD Graphics 630 intégré à l’unité Apple ni l’Intel Iris Plus Graphics 655 dans le NUC ne mettront le feu aux poudres dans le monde, mais ils seront plus que suffisants pour la majorité des tâches informatiques non intensives.

Ceux qui veulent une meilleure puissance graphique pourraient facilement entrer dans le monde des boîtiers eGPU via Thunderbolt 3 sur l’une ou l’autre machine. Plus à ce sujet dans un peu.

Travail vidéo

Introduites en 2011, les routines d’encodage QuickSync d’Intel sont pilotées par du matériel sur puce, et sont considérablement plus rapides et plus écoénergétiques lorsqu’elles sont utilisées plutôt que de simplement chiffrer les nombres par le processeur. Les encodages utilisant QuickSync à son maximum prennent généralement une fraction du temps habituel et sont parfois plus rapides que le transcodage à l’aide d’une carte graphique.

QuickSync a évolué au fil des ans. Le 5,1 Mac Pro et le 6,1 Mac Pro cylindrique ne l’ont pas du tout – et l’iMac Pro non plus en raison des choix architecturaux d’Intel dans le processeur Xeon utilisé à l’époque. Mais, le Mac mini et le NUC que nous examinons ici le font tous les deux.

Apple a également les routines VideoToolbox. VideoToolbox est le cadre de bas niveau d’Apple pour iOS, macOS et tvOS qui fournit aux logiciels un accès aux encodeurs et décodeurs matériels, à des fins de compression, de décompression et de transcodage. Pour les développeurs, c’est un moyen d’exploiter directement le matériel d’Apple plutôt que d’utiliser leur propre solution logicielle, ce qui permet généralement de gagner du temps et de simplifier le processus d’ajout de la fonctionnalité à leurs applications et outils. Et, il peut utiliser la puce T2 de la machine Apple Mac pour améliorer l’encodage.

Nous avons déjà discuté de ce que la puce T2 du Mac mini vous offre en termes de vitesse de codage. De toute évidence, le T2 n’est pas dans le NUC. Mais les propres routines QuickSync d’Intel font tout leur possible.

En exécutant les mêmes tests que nous avons exécutés auparavant, en utilisant HandBrake, et avec tous les mêmes paramètres, l’i5 Apple Mac mini a livré la vidéo encodée en 3 minutes et 9 secondes. Le NUC l’a traité en 5 minutes et 41 secondes.

Pourquoi un utilisateur Mac devrait-il acheter un Intel NUC?

Même à l’ère des services cloud quasi omniprésents, il y a encore de bonnes raisons d’avoir une machine locale hébergeant ce que vous voulez sur votre LAN. Certains FAI (en vous regardant, Comcast) ont des limites fonctionnelles sur la bande passante, où dépasser la vitesse de téléchargement, ou pire, coûte plus cher.

Même si vous ne voulez pas utiliser le NUC comme machine de travail, il exécute toujours iTunes ou Plex pour les médias. Il peut toujours être utilisé comme serveur de fichiers local. Correctement configuré, vous pouvez obtenir vos fichiers et, si la bande passante le permet, diffuser vos fichiers multimédias stockés sur Internet.

L’alimentation séparée du NUC prend de l’espace supplémentaire, mais elle peut être cachée à la vue si nécessaire

Si vous avez adopté un eGPU, ce NUC peut également l’utiliser. Ce port Thunderbolt 3 unique, connecté à l’eGPU que vous utilisez sur votre Mac pendant la journée, peut être utilisé pour jouer la nuit, compte tenu des performances et des caractéristiques thermiques que nous avons démontrées ici.

Et, si vous codez de quelque façon que ce soit, l’utiliser comme une machine de développement Windows peu coûteuse et solide en dehors de votre Mac est une utilisation exceptionnelle du matériel.

Nous avons sélectionné ce NUC en particulier car il est très proche du Mac mini bas de gamme en termes de prix et de performances. Il existe une gamme vertigineuse de modèles NUC disponibles, et la plupart d’entre eux sont livrés sans stockage ni RAM, vous permettant de configurer ce que vous voulez, où vous le voulez.

NUC Ghost Canyon haut de gamme avec extension PCI-E

Apple et Intel divergent avec cette gamme de produits. Au CES 2020, Intel a publié un NUC avec la nouvelle architecture “Ghost Canyon” et plus d’extensibilité. Le NUC9i9QNX est une configuration haut de gamme avec non seulement un processeur i9 avec des vitesses “Turbo” jusqu’à 5 GHz et une prise en charge jusqu’à 64 Go de RAM, mais également un emplacement PCI-E pour une carte vidéo.

Boîtier Ghost Canyon NUC pouvant accueillir une carte vidéo PCI-E

Alors que le système bare-bones NUC9i9QNX n’est pas bon marché à environ 1535 $ sans lecteurs, RAM, OS ou carte vidéo, il s’agit d’un système intrigant pour le niveau d’utilisateur “prosommateur”. Apple a évité le PCI-E au niveau du prosommateur depuis longtemps, et à part les eGPU pour une prime de 300 $ au-dessus de la carte graphique elle-même, ou le Mac Pro à 5999 $, il n’y a pas de bon moyen de stimuler les offres graphiques parfois anémiques sur Apple. s’aligner.

Cette architecture de Ghost Canyon mérite d’être surveillée pour aller de l’avant. Il sera intéressant de voir si Apple répond à ce segment de marché après de très fortes discussions sur les coûts entourant le Mac Pro, ou des systèmes comme le NUC9i9QNX – qui est très similaire au concept xMac de jadis.

The Bottom Line

La famille NUC d’Intel se décline en un large éventail de performances et un éventail de prix tout aussi large. Intel étant Intel, les intégrations sont plutôt bonnes et à part l’Apple Mac mini, l’Intel NUC est le meilleur ordinateur de petit format absolu que vous puissiez acheter.

Bien que nous, chez AppleInsider, nous préférions sans surprise macOS et iOS à des alternatives, il existe également des avantages pour la plate-forme Microsoft Windows – des avantages que beaucoup d’entre nous ici chez AppleInsider participent en parallèle à notre équipement Apple. Nous l’avons déjà dit, si vous avez besoin ou voulez du matériel Windows et n’avez pas particulièrement besoin de macOS ou iOS, vous achetez généralement Windows. Si vous avez besoin ou préférez macOS, c’est ce que vous achetez.

Les gens utilisent côte à côte les équipements Apple, macOS et iOS en raison de l’intégration au niveau du système d’exploitation. Apple contrôle l’intégralité de la pile matérielle et logicielle, permettant des intégrations inégalées.

Mais, Windows ou macOS, tant que vous savez dans quoi vous vous embarquez lorsque vous achetez à n’importe quel niveau de prix, vous pouvez faire le travail, les intégrations ou non. Les outils que vous utilisez pour ce travail dépendent de votre propre boîte à outils et de ce que vous aimez utiliser. Nous apprécions la forme et la valeur de l’Apple Mac Mini depuis 15 ans et nous ne nous attendons pas à ce que cela change. Ce n’est pas notre premier NUC – et pour cause.

Où acheter

Les ordinateurs Intel NUC peuvent être achetés en tant que modèles barebones ou en kits avec mémoire et stockage déjà intégrés. Les prix commencent à 423,75 $, avec des options disponibles sur Amazon et B&H Photo.

Pendant ce temps, le plus petit ordinateur de bureau d’Apple est actuellement en vente à partir de 729 $, avec des modèles à six cœurs à partir de 1049 $ avec code promo APINSIDER chez Adorama.

Des offres sur toutes les configurations, y compris des remises exclusives sur les coupons, sont disponibles 24h / 24 et 7j / 7 dans AppleInsider Guide des prix Apple Mac mini, alors vérifiez si vous êtes à la recherche d’un des systèmes compacts d’Apple.