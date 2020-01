Apple MacBook Pro 16 pouces vs Lenovo X1 Extreme

Le MacBook Pro 16 pouces est une machine exceptionnelle qui s’adresse bien au public d’Apple. Mais pour ceux qui se considèrent indépendants de la plate-forme, il existe d’autres machines similaires qui méritent d’être examinées. Comparons le nouveau MacBook Pro 16 pouces à l’une de ces machines de Lenovo.

Lenovo X1 Extreme (à gauche) et MacBook Pro 16 pouces d’Apple (à droite)

Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple est la machine que de nombreux utilisateurs de Mac attendaient. Il a des lunettes minces, une puissance impressionnante et toutes les dernières technologies d’Apple. Les utilisateurs constants d’Apple peuvent considérer la mise à niveau comme une évidence, mais pour d’autres, il existe d’autres options à considérer. Particulièrement dans l’espace PC Windows.

L’une des machines Windows qui correspond étroitement au MacBook Pro 16 pouces est le Lenovo ThinkPad X1 Extreme de deuxième génération.

Spécifications du MacBook Pro 16 pouces Apple vs Lenovo X1 Extreme Gen 2

Lenovo X1 Extreme gen 2

Le modèle Lenovo X1 Extreme Gen 2 que nous avons choisi possède un écran de 15,6 pouces et est équipé d’un processeur i7 à 2,6 cœurs à 2,6 GHz. Il est également livré avec 32 Go de RAM DDR4, un SSD de 1 To et des graphiques NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 Go. Cela se compare à notre MacBook Pro 16 pouces avec son propre processeur i7 quadricœur à 2,6 GHz, 16 Go de RAM, la carte graphique AMD Radeon Pro 5300M et un SSD de 500 Go.

Les ports sur le côté gauche du X1 Extreme et du MacBook Pro 16 pouces

Pour les ports, Apple reste simple avec seulement quatre ports Thunderbolt 3 à 40 Gbit / s et une prise casque. Le X1 est plus varié avec deux ports Thunderbolt 3, une entrée d’alimentation, un port HDMI 2.0, un lecteur de carte SD, deux ports USB-A et un adaptateur d’extension RJ45 via Ethernet.

Les ports sur le côté droit du X1 Extreme et du MacBook Pro 16 pouces

Pour ceux qui insistent pour avoir des ports USB-A hérités, le X1 les a, bien qu’il ne manque pas d’adaptateurs ou de câbles mis à jour pour rendre cela moins difficile. Le X1 prend également en charge un adaptateur Ethernet, bien qu’il s’agisse d’un dongle propriétaire et non d’un port standard. Il est également vendu séparément.

Conception

Il existe de nombreuses différences en matière de conception, dont la plus importante est l’approche plus commerciale que le X1 adopte historiquement par rapport à la nature polyvalente en aluminium du MacBook Pro. Le X1 a une finition noire mate avec des lunettes relativement minces autour de l’écran. Un logo X1 est en face du logo ThinkPad sur le dessus de la machine, et les deux sont droits lorsque l’ordinateur portable est ouvert.

Les ports sont également répartis entre les deux côtés de la machine. Étant donné que cette machine risque de se retrouver dans un environnement de bureau ou de collège, il est avantageux de voir le port de verrouillage Kensington à droite du X1. Apple a abandonné le port de verrouillage de Kensington il y a longtemps.

MacBook Pro au-dessus du X1 Extreme

Lenovo propose plusieurs méthodes d’authentification sur le X1, notamment la reconnaissance des empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Apple possède le Touch ID supérieur pour l’authentification sur Mac, mais il manque le Face ID ou toute autre forme de reconnaissance faciale. Pour compenser cela, le Mac a l’avantage supplémentaire d’authentifier les informations d’identification et les paiements via Apple Watch.

Les deux fabricants de PC ont des approches différentes du clavier et des pavés tactiles sur chaque ordinateur portable et il est difficile de donner l’avantage à l’un ou l’autre. Apple a sa dernière conception de clavier papillon qui est silencieuse, rapide et très discrète. Il possède également un trackpad en verre massif qui est très apprécié.

Alternativement, le Lenovo X1 a plus de touches tactiles plus hautes et plus mobiles. Ils sont un peu plus forts lors de la frappe rapide, ce qui peut être bon ou mauvais selon les préférences de l’utilisateur. Au centre du clavier se trouve le nœud de souris signature de Lenovo, très facile à contrôler et apprécié par beaucoup. Le trackpad peut également être tapé, mais dispose de boutons supplémentaires au-dessus de la surface de suivi.

Le grand trackpad en verre d’Apple

Personnellement, nous préférons la grande surface en verre du trackpad multi-touch d’Apple, mais nous savons que les utilisateurs ne jurent que par les boutons physiques et le stick de pointage. La seule chose que nous pouvons dire avec défi, nous n’aimons pas le clavier Lenovo, c’est le fond perdu. La lumière sort des touches si hautes et peut être gênante contrairement au rétro-éclairage du clavier d’Apple qui n’émet que par la lettre, le chiffre ou le symbole lumineux de chaque touche.

Les deux ordinateurs portables ont des haut-parleurs au son incroyable, prenant même en charge la lecture Dolby Atmos.

Le MacBook Pro d’Apple a un écran brillant et de plus haute résolution

En regardant les écrans, le X1 arrive à un rapport standard de 16: 9 à 1920 par 1080 tandis que le MacBook Pro mesure à 3072 x 1920. Cela équivaut à un PPI de 226 sur le Mac et environ 141 PPI sur le Lenovo. Les deux peuvent atteindre une luminosité allant jusqu’à 500 nits. Une différence drastique est que Lenovo a opté pour une finition mate tandis que le Mac est brillant.

Lenovo a la possibilité de se plier complètement ouvert avec une rotation de 180 degrés.

Enfin, l’ordinateur portable d’Apple est compatible avec Siri, ce qui peut être utile si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, car il peut accéder aux messages, à vos appareils intelligents et bien plus encore sur votre iPhone, iPad, Apple TV et autres Mac. Le X1 de Lenovo est équipé de Cortana ou Alexa selon vos préférences, ce qui peut être également utile si vous êtes lié à l’un de ces écosystèmes.

Performance

En termes de performances, le X1 a tiré 2530 sur Cinebench R20 et 1249 monocœur et 5467 multicœur sur Geekbench 5.1.

Lorsque nous avons effectué les tests sur le MacBook Pro, il a légèrement sous-performé sur le benchmark Geekbench 5.1 monocœur, gagnant un 1069 mais surperformé sur le multicœur avec un 5639. Sur Cinebench R20, le MacBook Pro a obtenu un 2788, un peu au-dessus le X1 Extreme.

Une chose qui peut entrer en jeu avec les scores inférieurs sur Cinebench est le refroidissement. Les évents du X1 sont directement en dessous de la machine et les ventilateurs étaient très bruyants lorsqu’ils étaient au maximum. Le Mac était nettement plus silencieux et pouvait maintenir ses vitesses plus élevées plus longtemps que le X1 ne pouvait gérer.

Encodage vidéo

Côté vidéo, nous devons parler d’Intel QuickSync. Nos MacBook Pro 16 pouces et Lenovo X1 prennent en charge QuickSync.

En plus de cela, Apple a également VideoToolbox. Il s’agit du cadre de bas niveau d’Apple pour iOS, macOS et tvOS qui fournit aux logiciels un accès aux encodeurs et décodeurs matériels, à des fins de compression, de décompression et de transcodage. La puce T2 personnalisée d’Apple est utilisée pour accélérer l’encodage vidéo et gère également la sécurité via Touch ID et les informations de paiement.

Résultats des tests d’encodage vidéo

Dans un test que nous avons effectué auparavant, qui utilise un préréglage personnalisé pour Handbrake et un fichier maître d’une vidéo de révision AppleInsider, le Lenovo X1 a pris 4 minutes et 18 secondes tandis que le MacBook Pro a pu le supprimer en seulement 2 minutes et 22 secondes. Une énorme amélioration pour les professionnels de la vidéo.

Pommes contre Lenovos

Dans cette comparaison, nous avons examiné des modèles comparables du MacBook Pro 16 pouces par rapport au dernier Lenovo X1 Extreme. Les deux peuvent être équipés d’une large gamme d’améliorations, allant d’un stockage plus important à des processeurs plus rapides, en passant par de la RAM supplémentaire. Entre les deux, le MacBook Pro peut être équipé davantage au point d’achat, y compris la possibilité de le configurer avec un SSD jusqu’à 8 To.

Ces deux machines peuvent également gagner beaucoup plus de connectivité via Thunderbolt 3. GPU externes, baies de stockage PCIe ultra-rapides et bien sûr écrans externes.

Lenovo X1 Extreme Gen 2 (à gauche) par rapport au MacBook Pro 16 pouces (à droite)

En ce qui concerne les machines elles-mêmes, cela revient à – comme c’est souvent le cas – un PC Windows par rapport à un Mac.

Le MacBook Pro a gagné par un cheveu en termes de performances brutes et a remporté facilement l’encodage vidéo. Il dispose de plus de ports Thunderbolt 3, d’un écran dynamique de résolution supérieure et de la superbe intégration matérielle et logicielle d’Apple. Le dernier est un facteur énorme dans la raison pour laquelle les utilisateurs sont attirés par Apple en premier lieu.

Lenovo propose une gamme plus large de ports différents, un écran au fini mat, des boutons physiques supplémentaires avec le trackpad, la prise en charge d’Alexa, la reconnaissance faciale pour l’authentification, est idéal pour les environnements de bureau et n’est pas en reste en ce qui concerne les performances.

Chez AppleInsider, il n’est pas surprenant que nous préférions le Mac dans cette comparaison, mais nous pouvons apprécier l’utilité et les préférences des gens pour le Lenovo X1 Extreme. Si vous avez besoin de matériel Windows, vous avez besoin de matériel Windows. Ce ne doit pas être un débat rancunier entre les deux, mais le résultat de la nécessité. Si vous n’avez aucune allégeance entre les deux, cette comparaison devrait vous donner une meilleure idée vers laquelle graviter en fonction de vos besoins particuliers.

