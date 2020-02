Apple manquera d’orientation trimestrielle et d’estimation des ventes d’iPhone en raison du coronavirus

Apple révise ses prévisions trimestrielles à la baisse non seulement en raison de la baisse des ventes en Chine en raison du coronavirus, mais également en raison de problèmes de production dans le pays qui commencent à peine à être surmontés.

Apple a publié un communiqué lundi après-midi, déclarant qu’il ne s’attend pas à respecter les orientations qu’il a fournies pour le trimestre fiscal en cours.

Alors que la réponse de santé publique à COVID-19 se poursuit, nos pensées restent avec les communautés et les individus les plus profondément touchés par la maladie, et avec ceux qui travaillent sans relâche pour contenir sa propagation et pour soigner les malades. Apple fait plus que doubler notre don annoncé précédemment pour soutenir cet effort historique de santé publique.

Nos prévisions trimestrielles publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les meilleures informations disponibles à l’époque ainsi que nos meilleures estimations sur le rythme de retour au travail après la fin des vacances prolongées du Nouvel An chinois le 10 février. Le travail commence à reprendre vers mais nous assistons à un retour à des conditions normales plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux.

La première est que l’offre mondiale d’iPhone sera temporairement limitée. Bien que nos sites partenaires de fabrication d’iPhone soient situés en dehors de la province du Hubei – et bien que toutes ces installations aient rouvert – elles progressent plus lentement que prévu. La santé et le bien-être de chaque personne qui contribue à rendre ces produits possibles est notre priorité absolue, et nous travaillons en étroite consultation avec nos fournisseurs et experts en santé publique au fur et à mesure que cette rampe se poursuit. Ces pénuries d’iPhone affecteront temporairement les revenus du monde entier.

La seconde est que la demande de nos produits en Chine a été affectée. Tous nos magasins en Chine et bon nombre de nos magasins partenaires ont été fermés. De plus, les magasins ouverts fonctionnent à des heures réduites et avec un trafic client très faible. Nous rouvrons progressivement nos magasins de détail et continuerons de le faire aussi régulièrement et en toute sécurité que possible. Nos bureaux et centres de contact en Chine sont ouverts, et nos magasins en ligne sont restés ouverts tout au long.

En dehors de la Chine, la demande des clients dans nos catégories de produits et de services a été forte à ce jour et conforme à nos attentes.

La situation évolue et nous fournirons plus d’informations lors de notre prochain appel de résultats en avril. Apple est fondamentalement solide et cette perturbation de nos activités n’est que temporaire. Notre première priorité – maintenant et toujours – est la santé et la sécurité de nos employés, partenaires de la chaîne d’approvisionnement, clients et des communautés dans lesquelles nous opérons. Notre profonde gratitude va à ceux qui sont en première ligne face à cette urgence de santé publique.

Les prévisions d’Apple pour le deuxième trimestre fiscal de 2020

Apple prévoyait des revenus pour le deuxième trimestre fiscal compris entre 85,5 milliards de dollars et 89,5 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal de 2020, avec une marge brute entre 37,5% et 38,5%. Les dépenses d’exploitation devraient se situer entre 9,6 milliards de dollars et 9,8 milliards de dollars, tandis qu’un taux d’imposition d’environ 16,5% est prévu.

À l’époque, Apple a déclaré qu’elle offrait une gamme plus large que la normale en raison de l’épidémie de coronavirus alors nouvelle. Pour l’instant, Apple n’a pas fourni de nouvelle fourchette de prévisions de revenus, et sur la base des commentaires qu’Apple a publiés jusqu’à présent, il se peut que ce ne soit pas le cas.

Apple a mis à jour ses estimations de revenus pour la dernière fois il y a plus d’un an. Il a modifié ses estimations de revenus du premier trimestre de l’exercice 2019 en raison d’un mauvais climat des affaires en Chine. Au premier trimestre de 2020, cela s’était rétabli et on ne sait pas quel impact à long terme le coronavirus pourrait avoir ou non pour le reste de l’exercice.

Impacts d’Apple et de coronavirus

Le coronavirus est un problème mondial majeur, de nombreuses entreprises devant atténuer les effets de la propagation pour elles-mêmes ainsi que répondre aux demandes des agences gouvernementales, tout en devant simultanément planifier et mettre en œuvre des méthodes alternatives pour fabriquer des marchandises. En tant qu’une de ces grandes entités, Apple est parfaitement consciente des dommages potentiels que le virus peut causer à ses résultats.

Les fournisseurs d’Apple, tels que le principal partenaire d’assemblage d’Apple, Foxconn, ont utilisé des initiatives telles que demander aux employés de s’absenter du travail dans le cadre d’une période de vacances du Nouvel An lunaire prolongée et maintenir les usines fermées, en partie à cause des demandes du gouvernement chinois. On ne sait pas quand Foxconn sera opérationnel, mais même ainsi, il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ne fonctionne à pleine capacité.

En Chine, le pays le plus touché par l’épidémie, Apple a fermé tous ses points de vente dans la région par mesure de précaution et n’a que récemment commencé à ouvrir certains de ses magasins à Pékin.