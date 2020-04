Apple Maps affiche désormais les sites de test COVID-19 dans votre région

Après avoir ouvert un site Web dédié au Registre des entreprises Apple début avril, Apple Maps affiche désormais les sites de test COVID-19 locaux aux États-Unis et à Porto Rico.



Le portail Apple Maps permettant aux prestataires de soins de santé de soumettre leurs établissements comme sites de test.

Le 11 avril, Apple a lancé un portail Web qui a permis aux prestataires de soins de santé et à d’autres organisations d’enregistrer les sites de test des coronavirus. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle examinerait individuellement chaque soumission Apple Maps avant d’intégrer les informations dans son service de cartographie.

Il apparaît maintenant que le premier de ces sites fait surface sur Apple Maps. Lorsque les utilisateurs ouvrent l’application pour la première fois et effectuent une recherche, “Test COVID-19” apparaît maintenant comme première suggestion sous les emplacements “À proximité”.

Taper sur cette sélection fera apparaître une liste des installations de test COVID-19 locales pour l’utilisateur. En plus des heures, de l’adresse et des coordonnées de chaque établissement examiné, le volet d’informations indique également si une recommandation ou un rendez-vous chez le médecin est requis pour le test.

Il s’agit de la deuxième mise à jour mineure apportée à Apple Maps en avril pour aider les utilisateurs à naviguer dans l’épidémie de coronavirus. Au début du mois, Apple a commencé à prioriser les épiceries, la livraison de nourriture, les pharmacies, les hôpitaux et les soins urgents lors de la recherche d’entreprises.

En plus de Maps, le minisite Mobility Trends d’Apple a été mis à jour mardi avec des données provenant de plus de villes et des fonctionnalités de recherche étendues. Le site Web a été lancé le 14 avril pour visualiser l’impact du COVID-19 sur les habitudes de voyage.