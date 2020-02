Apple Maps contre Google Maps

Apple Maps et Google Maps ont récemment subi des mises à jour majeures. AppleInsider examine les deux et examine les changements susceptibles de changer la plate-forme que vous souhaitez utiliser.

Apple Maps vs Google Maps

Google Maps est le roi incontournable de la cartographie en ligne depuis son lancement en 2005. Au départ, il offrait simplement un moyen facile d’obtenir des itinéraires d’un endroit à un autre, et s’est lentement transformé en une base de données mondiale interactive regorgeant d’informations. Désormais, il s’agit moins d’une application de cartographie que d’un réseau de partage et de collecte de données.

Apple Maps a été lancé en 2012 avec beaucoup de bruit. Ce bruit était principalement des plaintes concernant l’inexactitude et les mauvaises directions.

Au cours des huit dernières années, Apple a reconstruit l’ensemble du service à partir de zéro, ce qui était considéré comme une tâche impossible compte tenu de son lancement. À partir de 2015, Apple Maps est devenu l’application de navigation la plus utilisée sur iOS. Cela s’est produit car il s’agissait de l’application de carte par défaut sur iOS, mais alors qu’Apple continue d’améliorer son application de carte, les utilisateurs peuvent être là par choix.

Cartes Apple

Lors de son lancement, Apple Maps a rencontré de nombreux problèmes avec le rendu et la navigation. Il leur a été principalement reproché d’essayer de combiner trop de ressources dans une seule application de cartographie. Ce qui a amené Google Maps où il se trouve aujourd’hui, c’est sa grande quantité de données collectées à partir de ses propres sources, qu’Apple n’avait tout simplement pas en 2012. Après quelques remaniements et beaucoup de travail en coulisses, Apple a finalement dévoilé sa nouvelle application Maps fonctionnant entièrement sur des données d’origine.

Nous avons parcouru un long chemin depuis ce lancement désastreux d’Apple Maps

Nouvelles cartes

Au cours des dernières années, des camionnettes de cartographie ont parcouru le continent avec un équipement radar géant et les employés d’Apple se sont demandés dans les rues avec un radar supplémentaire attaché à leur dos. Les États-Unis ont ainsi obtenu une nouvelle base de données cartographiques bien améliorée. Alors que certains emplacements nécessitent encore plus de données pour des choses comme le nouveau mode “Look Around”, très similaire à Google Street View, tous les emplacements disposent désormais des dernières données cartographiques d’Apple.

Apple Maps présente ses données dans un format propre et facile à lire, qui est conçu pour montrer uniquement ce qui est nécessaire à l’écran pour ce que l’utilisateur fait à ce moment. De nombreux ajustements intelligents de l’interface vous permettent de parcourir une zone et d’avoir des interactions et des données intéressantes.

Par exemple, si vous survolez un centre commercial couvert qui a été cartographié par Apple, une nouvelle interface s’affichera pour vous permettre de parcourir l’emplacement. Cette nouvelle interaction apparaît pour une variété de zones locales, mais n’a pas rempli pour chaque centre commercial ou entreprise intérieure.

Apple Maps (en haut) affiche toutes les données pertinentes pour ce centre commercial, et est plus dense que Google Maps tout en étant lisible

Un point de vue de conception d’Apple Maps est sa présentation 3D. Lorsque vous effectuez un panoramique dans une zone, si vous avez zoomé suffisamment près, les contours et les formes des bâtiments s’affichent en 3D en temps réel. Même les statues et les bâtiments uniques rendent de cette façon, et à partir de mon exploration de ma ville natale très calme du Tennessee, ils l’ont fait jusqu’aux plus petites habitations.

Activez le mode satellite dans Apple Maps, et des régions plus denses comme New York ou San Francisco auront l’imagerie satellite par-dessus les modèles 3D. Ceci est très similaire à la façon dont Google Earth essaie le rendu satellite, mais ce mode est intégré à Apple Maps et permet des fonctionnalités telles que des visites 3D des villes.

Une autre caractéristique de conception unique est la façon dont Apple gère les étiquettes et les points de repère. Toute attraction touristique ou monument célèbre possède une icône 2D unique pour représenter son emplacement. Cela rend la navigation dans un endroit comme New York un jeu d’enfant, car à partir d’un large aperçu, vous pouvez facilement repérer tous les points de repère juxtaposés sur le paysage. Cela s’oppose à ce que Google utilise une étoile générique marquant un emplacement unique.

Google Maps affiche chaque bit de données qu’il peut compresser sur l’écran, Apple Maps adopte une approche plus subtile

Caractéristiques du logiciel

Apple Maps est également un bon citoyen iOS, pour des raisons évidentes, mais Google pourrait en bénéficier si jamais il se donnait la peine de mettre en œuvre les fonctionnalités. Le mode sombre fonctionne en fonction des paramètres du système, même lorsqu’il ne navigue pas activement, sauf dans CarPlay, qui repose sur les propres paramètres de lumière ambiante de la voiture. Siri est complet et fonctionne bien avec les commandes de navigation de base et des emplacements spécifiques comme «la maison de ma maman» ou «mon ami Jeff». Les cartes sont également utilisées sur le système d’exploitation, comme dans Apple Photos pour l’historique des positions.

Les dernières fonctionnalités d’Apple Maps sont simples et la plupart proviennent des nouvelles données fournies par les mises à jour d’Apple. Vous verrez maintenant des panneaux d’arrêt et des feux rouges pendant que vous conduisez, et des itinéraires à pied vous mèneront à l’entrée d’un immeuble plutôt qu’à un coin de rue. Regardez autour de vous vous permet de voir une zone de la rue, mais d’une manière onirique très fluide, et la navigation se fait d’un simple toucher. Lorsque vous regardez autour de vous, vous pouvez vous déplacer dans la rue de manière granulaire et vous heurter à des murs invisibles avec des commentaires haptiques, un peu comme un jeu vidéo.

Les collections font partie de la mise à jour des cartes iOS 13, qui permettent aux utilisateurs de faire des listes de lieux et de les trier ou les partager. C’est une fonctionnalité qui peut être difficile à trouver, mais qui s’est avérée utile au fil du temps. Par exemple, je cherchais une maison et j’ai pu créer une collection de partout où je voulais vérifier, trier par distance, ajouter des noms personnalisés, puis la partager avec un ami. J’ai également fait des listes de restaurants locaux préférés, parfaits pour partager avec un ami nouveau dans la région.

Photos Apple utilisant Apple Maps pour exprimer les métadonnées de localisation (à gauche) et les collections montrant les endroits préférés pour manger (à droite)

Une dernière fonctionnalité qui est l’un de ces joyaux iOS cachés dont Apple devrait passer plus de temps à discuter; Cartes Apple et Siri Intelligence. Fondamentalement, en raison de la façon dont iOS utilise l’apprentissage automatique pour connecter des points de données à travers toutes les applications intégrées, les utilisateurs peuvent grandement bénéficier d’une base de données locale bien entretenue. Les contacts, les cartes et les photos fonctionnent tous en arrière-plan pour créer une expérience d’information partagée qui est principalement invisible pour l’utilisateur jusqu’à ce qu’une demande pour ces informations soit faite.

Par exemple, vous avez un contact pour votre ami et vous avez fait le travail pour enregistrer son adresse personnelle sur la carte de contact. Dans Maps, cette personne apparaîtra comme un emplacement auquel vous pouvez naviguer lors de la recherche. Dans les photos, vous pouvez étiqueter les visages en utilisant des noms existants dans les contacts en tant que préréglage, et lorsque vous faites cela, vous avez lié une pile de photos à une fiche de contact, qui a une adresse personnelle. Lorsque Siri génère une nouvelle mémoire de photos de cette personne ou de cet emplacement, ce sera une mémoire remplie avec son nom; quelque chose comme “Jeff’s Home au fil des ans.”

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont iOS et l’apprentissage automatique associent toutes vos données sans les stocker dans un cloud ou les utiliser pour des revenus publicitaires. Ce qui nous amène à la confidentialité et à Apple Maps. L’exemple ci-dessus est le résultat de données fournies par l’utilisateur à travers plusieurs applications système se réunissant d’une manière utile à l’utilisateur en créant une mémoire basée sur une personne et un emplacement. Tout cela en privé et sur appareil, ce qui n’est pas la façon dont Google gère les fonctionnalités similaires sur iOS.

Google a priorisé les données de navigation comme les autoroutes où Apple a priorisé la lisibilité à grande échelle

Confidentialité et collecte de données

En plus de cette utilisation de l’apprentissage automatique, Apple Maps maintient également la confidentialité des utilisateurs lors de la recherche et de la navigation dans l’application Maps elle-même. Lorsqu’un utilisateur navigue du point A au point B, Apple génère une navigation en direct en envoyant la demande au serveur à l’aide d’un identifiant aléatoire. Lorsque cela est fait, le serveur ne reçoit pas de demande de A à B, ses multiples demandes données sur plusieurs identifiants, masquant la demande d’origine derrière différents points de démarrage et d’arrêt. Tout cela est invisible pour l’utilisateur, mais la confidentialité est préservée et Apple n’a pas la possibilité d’attribuer une importance à la requête des utilisateurs.

Les utilisateurs accumulent une grande quantité de données de localisation et d’historique lorsqu’ils utilisent de telles fonctionnalités, mais ils sont conservés dans un historique local pour que Siri sur votre appareil puisse en tirer des leçons lorsque vous utilisez votre appareil. Si vous souhaitez effacer cet historique et réinitialiser votre identifiant manuellement, vous pouvez le faire à tout moment dans les paramètres -> général -> réinitialiser -> «réinitialiser l’emplacement et la confidentialité».

Sources de données et problèmes de rapport

Apple Maps est excellent pour la navigation et la présentation des données utilisateur, mais il regorge également d’autres informations. Apple utilise depuis longtemps Yelp, Wikipedia, les données des entreprises locales et les données routières et de sécurité pour enrichir l’expérience Maps. Lorsque vous recherchez un emplacement, la plupart des informations, photos et avis sur l’entreprise proviennent tous de Yelp. Vous pouvez également voir si un emplacement accepte Apple Pay, prend des réservations via Open Table ou est connecté à iMessage Business Chat dans le menu supérieur. Faites défiler vers le bas et vous verrez des options pour ajouter un emplacement à un contact, qui personnalisera les données pour Siri et d’autres utilisations du système, ou informera Apple de données incorrectes.

Lorsque vous signalez un problème, une nouvelle interface utilisateur apparaît avec tous les champs de données déjà utilisés par un emplacement. À partir de là, vous pouvez changer l’endroit où la carte épingle l’emplacement, changer le nom et l’adresse, mettre à jour les heures d’ouverture, indiquer une fermeture, ajouter des photos pour soutenir votre réclamation et un moyen de décrire plus en détail en bas. Celui-ci envoie un e-mail directement à l’équipe Maps et est adressé dans un certain temps après l’envoi. Mon expérience d’utilisation de cette fonctionnalité a varié, mais a généralement duré de deux semaines à un mois pour une correction complète d’un problème, et c’était avant la mise à jour.

Comme vous pouvez le voir, Apple Maps est dense avec des fonctionnalités et des données qui peuvent aider un utilisateur à travers de nombreux besoins, et même dans d’autres applications sur son appareil. Apple adopte une position ferme sur la confidentialité et fournit toutes ces données et outils sans compromettre l’utilisateur. C’est une application intégrée que la plupart des utilisateurs utiliseront par défaut, mais ses dernières mises à jour montrent une plate-forme assez solide qui ne devrait pas laisser les utilisateurs en manque.

Google Maps

Google Maps a commencé comme la seule option de navigation sur iOS pour iPhone. Pendant des années, il a vécu sur chaque appareil Apple comme l’une des rares applications non Apple préinstallées sur le téléphone. Alors qu’Apple cherchait à se séparer de Google, leur relation a pris fin en 2012 avec le lancement d’Apple Maps. Peu de temps plus tard, après que les cartes Apple Maps mal reçues soient tombées à plat, Google Maps est revenu sur l’App Store et s’est installé comme la voie vers la navigation tierce.

Nouvelle mise à jour

Google a inauguré son 15e anniversaire avec quelques ajustements de l’interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités à son application de carte. Les données cartographiques sont constamment mises à jour par Google et ses sources, ce n’est donc pas tout à fait la même refonte que nous avons vue avec Apple, mais plutôt une réinsistance sur les fonctionnalités sociales et issues des données avec une nouvelle barre de navigation. Les onglets précédents étaient tout simplement explorer, faire la navette et pour vous. Nous avons maintenant cinq onglets: explorer, faire la navette, enregistré, contribuer et mettre à jour.

Les nouveaux onglets de Google offrent une nouvelle façon d’afficher les mêmes informations

Explore est resté relativement le même avec son contenu éditorialisé sur les attractions d’une région. De là, vous pouvez voir les événements générés par les utilisateurs et les entreprises, et dans les zones plus peuplées, les éditeurs de Google eux-mêmes collecteront du contenu pour une navigation facile. De nombreuses données sont générées par algorithme en fonction de l’interaction des utilisateurs, du temps passé par les utilisateurs sur les sites et des notes et commentaires généraux.

Commute fonctionne de la même manière qu’avant, et comme auparavant, vous ne pouvez pas le supprimer même si vous travaillez à domicile. C’est un bouton pour toujours qui ne m’aidera jamais et qui n’existe que dans ma barre d’outils. Pour les personnes qui ne travaillent pas à domicile, vous pouvez le configurer pour vous montrer le meilleur itinéraire pour travailler et même envisager les meilleurs temps de transit. Dans ces paramètres, vous pouvez indiquer à Google si vous faites du vélo, à pied, en bus ou même à moto et les directions changeront en fonction de vos préférences.

Les onglets restants proviennent de la division de l’onglet pour vous en plusieurs parties. Enregistré fonctionne exactement comme Apples Collections, mais avec les ajouts habituels de Google de réseaux sociaux et de données personnelles. De là, vous pouvez voir vos emplacements préférés et suivis, et au cas où vous vous poseriez la question, suivre un emplacement vous permet de voir les mises à jour de l’entreprise dans une chronologie dans l’onglet enregistré. Pour une raison quelconque, vous pouvez à nouveau voir les mêmes données affichées dans l’onglet de trajet représenté comme Domicile et Travail dans une catégorie d’étiquette, que je ne sais toujours pas comment obtenir plus de données dans cet onglet.

Contribuer est exactement ce que vous pensez; l’utilisateur a ajouté des informations, des photos et des mises à jour sur un emplacement. Cela vous montre le contenu que vous avez généré et vous donne la possibilité de modifier ou d’ajouter plus. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle entreprise ou écrire un avis sur celle que vous connaissez, c’est un onglet dédié juste pour cela. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour modifier des informations incorrectes ou manquantes à l’aide d’un outil intégré qui vous guide à travers les mises à jour.

Les mises à jour vous montrent des informations sur les entreprises autour de vous et celles que vous suivez dans une chronologie générée par algorithme. Cette chronologie est également ajoutée par les nouvelles locales et les influenceurs qui écrivent sur les lieux. Un autre onglet vous montre toutes les conversations professionnelles que vous avez démarrées via Google.

Caractéristiques du logiciel

Au-delà des nouveaux onglets se trouve la même ancienne expérience de Google Maps, avec quelques nouveaux ajustements de bienvenue. Les nouvelles informations incluses dans Google Maps lors de la recherche d’informations sur les transports en commun comprennent: la température du transport, les fonctionnalités d’accessibilité, la section des femmes si les régions l’exigent, si la sécurité est à bord et le nombre de voitures disponibles au Japon.

Google Maps montre mieux les passerelles, tandis que l’iconographie et les couleurs d’Apple Maps rendent chaque emplacement distinct

En plus de nouvelles données de transit, Google a finalement publié son nouveau système de navigation AR pour la marche. Maintenant, lorsque vous utilisez des itinéraires à pied, vous pouvez déplacer votre téléphone et obtenir des marqueurs et des informations de réalité augmentée à afficher dans le monde réel. Cela vous montrera l’emplacement exact où vous rendre à pied et à quelle distance il se trouve via des flèches peintes dans le monde réel. Bien sûr, vous regardez cela à travers l’écran de votre téléphone, donc cela ne fonctionnera pas bien en bougeant et ne devrait pas être utilisé en marchant de toute façon.

Vous pouvez également utiliser le plus grand écosystème de Google pour fournir des données à Google Maps, un peu comme la façon dont je l’ai expliqué avec Apple Maps, Contacts et Photos auparavant. La différence ici est qu’au lieu de l’apprentissage sur appareil et privé, vous devez être profondément investi dans l’écosystème de Google. Si vous utilisez Google Contacts, Google Maps et Google Photos, vous pouvez obtenir un ensemble similaire de galeries de photos générées par ML, mais uniquement si les données se trouvent sur des serveurs Google.

Google Maps a été à juste titre salué comme la meilleure application de navigation sur le marché depuis des années. Ils ont 15 ans d’expérience et de données pour sauvegarder leur système, et même leurs propres systèmes comme Waze, qui fournissent encore plus de données de trafic provenant de conducteurs utilisant l’application. La précision a toujours été la prétention de Google à la renommée pour les cartes, mais comme Apple met de plus en plus de véhicules et d’utilisateurs sur la route, cela devient rapidement moins un problème pour son concurrent.

Afin de se différencier, Google Maps a évolué à partir de l’application de navigation au départ et est devenu un service complet comprenant un réseau social, des nouvelles et des événements, des réservations et des interactions commerciales, ainsi que des informations touristiques et des guides de la ville. Comme Google l’a fait avec bon nombre de ses autres services, Google Maps est devenu un guichet unique englobant tous les utilisateurs souhaitant obtenir des données sur un emplacement.

Confidentialité et collecte de données

L’ensemble de l’écosystème de Google est construit sur un seul concept: la collecte de données. La recherche, les cartes, les assistants vocaux et les voitures autonomes dépendent tous de montagnes de données. Cela signifie que les données des utilisateurs sont l’une des choses les plus précieuses dont elles disposent et qu’elles sont farouchement protégées dans leurs serveurs, du moins jusqu’à ce qu’elles ne le soient pas. Google ne vend pas directement les informations personnelles, mais ils créent des ensembles de données en fonction de leurs utilisateurs et utilisent ces données pour les ventes d’espaces publicitaires.

Cela signifie que vous êtes le produit le plus précieux de Google, car vos données constituent l’intégralité de leur base de revenus.

Google Maps utilise les données d’autres utilisateurs pour montrer l’encombrement et les heures chargées

Google Maps est un trésor pour les données des utilisateurs et fournit certaines des données les plus sensibles disponibles pour les annonceurs. Où vous allez, combien de temps vous êtes là-bas, ce que vous achetez, ce que vous pensez d’une entreprise, quel transit vous utilisez et avec qui vous êtes sont tous connus par Google et stockés sur leurs serveurs pour des algorithmes de données. Google utilise la confidentialité différentielle pour empêcher les annonceurs de vous connaître directement, mais il a été prouvé qu’avec certains ensembles de données, il est facile de déterminer qui sont certaines personnes de toute façon.

Les appareils Android disposent de certains systèmes informatiques locaux pour tenter de conserver certaines données sur l’appareil, mais iOS n’a pas ce privilège et toutes les communications de l’application se font via un serveur Google. Certains paramètres peuvent être modifiés par l’utilisateur pour limiter la collecte de données, et même un nouveau mode de navigation privée pour Google Maps existe, mais vous ne pouvez pas éliminer complètement ce suivi sans supprimer complètement l’application.

Google vous permet de télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne, ce qui est une autre faille de confidentialité pour les utilisateurs.

Cartes comparées

Apple Maps et Google Maps sont toutes deux des applications de navigation matures dans leur catégorie et sont les plateformes de cartographie les plus utilisées au monde. Chacun a ses propres avantages et les utilisations peuvent varier d’une personne à l’autre. La majorité des utilisateurs d’iOS utilisent simplement ce qui est déjà installé sur leur iPhone, et beaucoup installent Google Maps par habitude ou par préférence. Dépouillés des besoins fondamentaux d’une application de navigation, les deux services vous amèneront sans problème là où vous devez aller, mais la conception et la philosophie vous conduiront à l’une ou à l’autre.

Bien que plus dense, Google Maps (en bas) a en quelque sorte moins à montrer. Le navire pourrait tout aussi bien ne pas exister.

Google

Google a un tournage du style branché de présentation. Ils vous donnent chaque once de données qui peuvent tenir sur un écran dans une seule image possible. Bien que cela signifie qu’un utilisateur peut trouver plus rapidement ce qu’il cherche, cela signifie également qu’un utilisateur peut être submergé de choix ou trouver le filtrage des données et des menus intimidant.

Taper sur la section des restaurants à New York a donné des expériences très différentes, une lisible, une non

Pour une entreprise réputée pour le choix et la personnalisation des consommateurs, il est déconcertant de constater que peu de l’expérience Google Maps peut être ajustée par l’utilisateur. J’aurai la même interface à cinq onglets que tous les autres utilisateurs, peu importe si je dois me rendre au travail ou m’occuper des mises à jour des données régionales. Je ne peux pas choisir quand voir le mode jour et nuit lors de la navigation dans l’application, et il ne respectera pas les paramètres iOS.

De nombreuses fonctionnalités se présentent derrière une bascule pour donner plus de données à Google, laissant certaines zones de l’application complètement stériles sans cela.

Les annonces sont fréquentes dans mes recherches sur Google Maps. J’ai recherché un lieu de sandwich et la nourriture mexicaine a été présentée comme le meilleur résultat en raison du placement d’annonces. Bien qu’il s’agissait de toute évidence d’une publicité et clairement étiquetée, cela m’a sorti de l’expérience et m’a énervé face au résultat.

Cela étant dit, Google Maps offre à un utilisateur, en particulier à ceux qui ne craignent pas de donner toutes leurs données, une expérience riche remplie de données et de toutes les informations que vous pourriez demander sur un lieu ou un événement.

Pomme

Bien qu’Apples Maps n’ait pas (peut-être tout simplement pas encore) poussé dans les réseaux sociaux ou les critiques de restaurants, il dispose toujours d’une multitude de données pour que les utilisateurs se rendent où ils doivent aller. À sa fondation, Apple Maps est un service de navigation qui vous présentera une carte conviviale qui ne montre que les données dont il a besoin pour le moment. Interagir avec Apple Maps est propre, privé et simple et n’a pas toutes les cloches et les sifflets de Google Maps, mais dans le bon sens.

Découvrir quelle entreprise est ouverte ou comment se rendre à la maison de grand-mère devrait être un processus facile sans avoir à se sentir envahi par des siphons de données et des publicités, et c’est exactement comme cela qu’Apple présente sa solution de carte.

Apple Maps est propriétaire et n’existe que sur les appareils Apple et le Web. Des services comme DuckDuckGo ont également mis en œuvre leurs cartes en raison de la confidentialité et de la facilité d’utilisation. Étant une application Apple par défaut, Maps existe sur tout le système d’exploitation et adhère à toutes les règles d’interface utilisateur définies par Apple lui-même, ce qui rend l’expérience encore plus simple et directe.

Apple Maps contre Google Maps en 2020

Apple et Google ont tous deux développé leurs applications cartographiques respectives à pleine maturité tout en choisissant des directions différentes. Les utilisateurs qui vivent dans l’écosystème logiciel de Google verront l’avantage d’utiliser Google maps car leurs services s’entrelacent davantage de ce côté-là. Les utilisateurs d’Apple, et en particulier ceux soucieux de la confidentialité, s’en tiendront à Apple Maps pour son intégration et sa simplicité.

Fonctionnalité pour fonctionnalité, ces deux applications sont très proches, avec Google en tête du volume de données pour des raisons évidentes. Auparavant, il n’était pas nécessaire de décider, car Google Maps ne pouvait tout simplement pas être mis en correspondance, mais maintenant il n’y a pas de gagnant clair. Il est impossible de couvrir toutes les nuances et fonctionnalités de ces deux énormes plates-formes, mais les notes et les changements de haut niveau nous racontent une histoire claire.

Les utilisateurs d’Apple peuvent choisir l’un ou l’autre. Les utilisateurs d’Android sont bloqués avec Google Maps. Comme c’est le cas avec Android vs iOS, cela se terminera par les préférences et les choix des utilisateurs, et c’est une bonne chose.