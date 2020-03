Apple Maps pourrait bientôt intégrer des recommandations de voyage organisées

Une liste d’emplois récemment publiée – et rapidement supprimée – découverte mercredi suggère qu’Apple s’efforce de fournir des recommandations de voyage et d’autres contenus éditoriaux à Maps, une fonctionnalité qui pourrait rivaliser avec des intégrations similaires observées dans les principaux services de cartographie.

Apple Maps pourrait bientôt bénéficier de recommandations éditoriales.

Publié sur le site Jobs at Apple lundi, la liste «Product Manager – Maps, Writer / Editor» a cherché un employé pour travailler dans les bureaux de la société Culver City, en Californie, et «aider à créer et développer une toute nouvelle catégorie de contenu pour l’équipe Apple Maps “, rapporte The Verge. L’offre a été supprimée mercredi.

Dans une description de poste jointe, Apple a détaillé ce qui semble être une extension majeure de Maps qui incorporerait du contenu éditorial organisé pour les voyageurs et les explorateurs locaux.

La société note que les produits de cartographie vont au-delà de la navigation point à point pour devenir des “plates-formes de services géolocalisées qui aident à donner un sens au monde physique”. Dans le cadre des efforts visant à répondre aux normes croissantes du secteur, Apple recherche un candidat capable de créer un contenu éditorial qui “aidera les utilisateurs à explorer leur monde”.

Les qualifications clés énumérées par Apple reflètent celles d’un écrivain de voyage. L’entreprise veut quelqu’un qui a un “[I]une curiosité insatiable pour découvrir de nouveaux endroits et une passion pour raconter le monde de manière engageante “et”[k]connaissance des tendances de la nourriture, des voyages et du shopping “, entre autres caractéristiques.

Bien que cela ne soit pas confirmé, Apple pourrait envisager d’ajouter une section de recommandations à Maps. L’App Store propose une page similaire dans la page Aujourd’hui organisée, qui fournit aux utilisateurs des guides d’application, des histoires détaillées en coulisses, des recommandations d’application et plus encore.

Service concurrent Google Maps propose un contenu éditorial léger dans les guides locaux de Google, qui présente des collections de points d’accès locaux divisés en catégories telles que “des activités adaptées aux enfants”, “des spas de jour et de villégiature relaxants”, des “spots de selfie classiques” et plus encore. Augmenter le contenu de Google sont des listes soumises par les utilisateurs, souvent classées par popularité.

Actuellement, Apple intègre l’intelligence de Siri pour présenter aux utilisateurs de Maps une liste de “favoris” souvent consultés. Les utilisateurs peuvent également enregistrer manuellement les emplacements favoris dans un onglet “Collections”. Le service intègre les notes Yelp des restaurants et magasins à proximité, mais n’inclut pas de recommandations organisées par le personnel Apple.