Apple Maps simplifie la soumission des sites de test COVID-19

Apple facilitera le déplacement vers les sites de test pour COVID-19 dans Apple Maps, avec l’ouverture d’une page dédiée au registre du commerce Apple pour les prestataires de soins de santé et les organisations connexes afin d’ajouter des sites de test à l’application de navigation.

Lancé samedi, le site Apple Business Register pour les listes dédiées COVID-19 d’Apple Maps permet aux prestataires de soins de santé, aux laboratoires et aux autres entreprises de soumettre des informations sur les lieux de test. Une fois soumis, le site de test du coronavirus sera ajouté à Apple Maps, où il sera consultable et permettra aux utilisateurs de naviguer vers l’emplacement comme les autres entreprises.

La page d’inscription conseille aux entreprises de télécharger et de remplir un modèle CSV, répertoriant l’emplacement et les informations connexes. Les données requises dans le modèle incluent le nom du fournisseur, où elles se trouvent, les coordonnées, une URL spécifique COVID-19, un statut, une catégorie pour l’emplacement, les heures de test, si elles nécessitent des références ou un rendez-vous, si elles proposent COVID- 19 et le type de lieu de test.

Une fois rempli, le formulaire doit être envoyé à Apple à partir d’une adresse e-mail professionnelle, puis il sera examiné par l’équipe d’Apple. On ne sait pas combien de temps il faudra pour que les annonces apparaissent une fois soumises, mais Apple se réserve le droit de contacter l’expéditeur pour d’autres questions.

Les listes approuvées sont ajoutées à Apple Maps avec un logo médical rouge et afficheront une carte fournissant plus d’informations à ce sujet en tant que site de test COVID-19.

L’ouverture de la page fait suite à une annonce vendredi où Apple et Google ont révélé qu’ils travaillaient ensemble sur un système de “ recherche des contacts ” COVID-19, qui pourrait aider à réduire la propagation du coronavirus.