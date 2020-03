Apple met à jour iWork et lance bientôt le partage de dossiers iCloud

Une prochaine mise à jour des applications Pages, Numbers et Keynote d’Apple pour iOS et Mac comprendra de nouvelles fonctionnalités qui tireront parti de la nouvelle prise en charge du trackpad, ainsi que du partage de dossiers iCloud.

L’application de présentation Keynote d’Apple est l’une des suites iWork sur le point d’être mise à jour

Apple a annoncé une mise à jour prochaine de sa suite d’applications iWork, qui est principalement destinée à permettre à Pages, Numbers et Keynote sur iPad Pro de fonctionner avec les trackpads et les souris. Bien qu’il ne s’agisse pas de la seule mise à jour, l’ajout de ce support du trackpad est le plus important. Apple décrit cela comme ouvrant “une toute nouvelle façon de travailler avec des documents sur iPad”.

«Écrire et modifier du texte est un jeu d’enfant dans Pages», poursuit-il, «travailler avec plusieurs objets dans Keynote est plus facile que jamais, et des niveaux de précision supplémentaires rendent le travail avec même les plus grandes feuilles de calcul un jeu d’enfant».

Outre cette prise en charge du trackpad, Apple dit que la nouvelle mise à jour iWork améliorera la collaboration via le partage de dossiers iCloud. Ce n’est pas une fonctionnalité iWork, c’est une iPadOS, et a été promis par Apple depuis les premiers bêtas d’iPadOS 13 et d’iOS 13. Cependant, il a été retardé à plusieurs reprises, les dernières nouvelles étant une version de printemps.

D’autres mises à jour incluent l’ajout de nouveaux modèles pour les pages et Keynote, bien qu’il ne s’agisse apparemment pas de nombres. Les applications iWork incluront désormais la possibilité d’une lettrine, ce qui rend la lettre initiale d’un paragraphe beaucoup plus grande et ornée que le reste du texte.

Apple n’a pas donné de date pour laquelle la nouvelle version d’iWork sera disponible. Cependant, le partage de dossiers iCloud fera probablement partie de l’iPadOS 13.4, qui sera lancé le 24 mars, car le nouvel iPad Pro sera disponible.