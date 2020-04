Apple met à jour la mise à jour COVID-19 avec des conseils au niveau de l’État et des conseils d’auto-entretien

Apple a mis à jour jeudi son application COVID-19 d’origine avec de nouvelles informations au niveau de l’État, ainsi que des conseils liés à la pandémie en cours.

Application COVID-19 d’origine d’Apple. Crédits: Apple

Le principal changement de la mise à jour de l’application est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de sélectionner un État de résidence américain pour accéder facilement à la page dédiée au coronavirus de leur service de santé. La section enverra les utilisateurs vers le site Web de leur service de santé local, comme le site covid19.ca.gov en Californie.

De plus, une section «Soutenez-vous» offre des conseils sur le maintien du bien-être physique et mental pendant la pandémie. Au-delà des conseils liés à la santé, Apple a également inclus des recommandations pour travailler, faire l’épicerie, créer un plan d’urgence pour les ménages et ce que les utilisateurs devraient faire s’ils tombent malades.

Toutes les fonctionnalités et astuces susmentionnées ont également été ajoutées au site Web COVID-19 d’Apple.

Auparavant, l’application se limitait à un outil de dépistage qui aidait les utilisateurs à évaluer leurs facteurs de risque, leurs symptômes et les expositions récentes possibles au coronavirus. Il contenait également des informations sur la distance sociale, les tests COVID-19 et le nouveau coronavirus 2019 lui-même.

L’application a été développée par Apple en collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Federal Emergency Management Agency (FEMA) et le Coronavirus Task Force de la Maison Blanche.

Les utilisateurs peuvent télécharger l’application Apple COVID-19 depuis l’App Store iOS ou iPadOS.